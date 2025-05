Veneno das cascavéis está mais mortal? Cientistas fazem descoberta curiosa

Um estudo da Universidade do Sul da Flórida descobriu novas pistas sobre a evolução das cascavéis ao analisar o veneno delas em 11 ilhas desabitadas no Golfo da Califórnia, mais precisamente no estado mexicano da Baixa Califórnia e na costa noroeste do México continental.

O que aconteceu

Venenos mais simples e específicos. Em pesquisa publicada na revista Evolution, os cientistas revelam algo surpreendente: ilhas maiores e com mais espécies não levam à criação de venenos mais complexos. Pelo contrário. Elas produzem venenos focados em determinadas presas.