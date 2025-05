Tartaruga mais velha do mundo completa 193 anos: por que elas vivem tanto?

Tartaruga Jonathan (à esquerda), entre 1882 e 1886, em Santa Helena Imagem: Reprodução/Guinness World Records

O mecanismo biológico das tartarugas é mais complexo. Uma das explicações passa por estruturas chamadas telômeros, partes do DNA que protegem os cromossomos durante a divisão celular. Em muitos animais, esses telômeros se desgastam com o tempo, o que causa erros genéticos e favorece o surgimento de doenças como o câncer.

Nas tartarugas, esse desgaste ocorre de forma mais lenta, o que ajuda a preservar a integridade celular por muito mais tempo. "As tartarugas apresentam uma taxa de encurtamento dos telômeros menor do que animais com vida mais curta. Isso significa que elas são mais resistentes a certos tipos de danos causados por erros na replicação do DNA", explicou Neuman-Lee.

A forma como o organismo das tartarugas lida com células danificadas também é diferenciada. Cientistas descobriram que espécies como as tartarugas gigantes são capazes de eliminar rapidamente essas células por meio da apoptose, a chamada "morte celular programada". Isso pode evitar o aparecimento de câncer.

Tartaruga Jonathan posando ao lado de um jornal para marcar sua idade, em dezembro de 2021 Imagem: Reprodução/Guinness World Records