Sem El Niño ou La Niña, clima deste inverno fica 'imprevisível' no Brasil

Ao UOL, o Inmet explicou que estes fenômenos impactam o clima no Brasil. Quando o El Niño está ativo, por exemplo, são observadas secas prolongadas no Norte e no Nordeste, ao mesmo tempo em que chuvas intensas atingem outras regiões do país, como as que aconteceram no Sul em 2024.

Já sob os efeitos do La Niña, as chuvas são mais intensas na Amazônia. "As cheias dos rios ultrapassam as cotas dos níveis normais, causando sérios problemas aos ribeirinhos. No Sul, essas anomalias provocam longos períodos secos, comprometendo drasticamente as safras agrícolas", diz o Inmet.

O que significa Pacífico em condições neutras

Ao longo das últimas semanas, os especialistas observaram a neutralidade nas águas da região. Isso significa que as temperaturas nas águas do Pacífico se mantiveram dentro da faixa considerada normal, nem altamente aquecida, nem altamente resfriada. Segundo os registros da NOAA, o mês de abril teve temperaturas apenas 0,16ºC mais frias do que a média.

Segundo a NOAA, as águas deste oceano devem permanecer neutras pelos próximos meses. Durante o inverno no hemisfério sul, a neutralidade tem 74% de chances de permanecer ativa. Já entre agosto e outubro —quando o hemisfério sul já estará em transição para a primavera —, os valores previstos são superiores a 50%.

O que essa neutralidade provoca

Padrões climáticos não seguem direção clara, tornando mais difícil prever como serão as chuvas, as temperaturas e os eventos extremos. Quando o El Niño ou o La Niña estão ativos, eles alteram a circulação atmosférica e impulsionam as correntes de ventos de maneiras específicas. Na ausência destes fenômenos, ou seja, em condições neutras, a atuação do clima e do tempo fica mais imprevisível.