Aparição rara: como é o maior animal do mundo, visto no litoral norte de SP

Com coloração azul-acinzentada, debaixo d'água a espécie parece ser azul-claro —daí o nome dado a ela. Segundo a NOAA, o padrão de manchas no corpo é variável, podendo ser utilizado para identificar indivíduos.

As baleias-azuis frequentemente nadam sozinhas ou em pares. O animal nada a cerca de 8 quilômetros por hora enquanto se alimenta e navega. No entanto, o mamífero pode atingir 32 quilômetros por hora por curtos períodos. No verão, se alimenta em águas polares. Com a chegada do inverno, as baleias-azuis fazem longas migrações em direção às águas equatoriais.

O animal é conhecido pelos ruídos que consegue emitir. "[As baleias-azuis] estão entre os animais mais barulhentos do planeta, emitindo uma série de pulsos, murmúrios e gemidos. Acredita-se que, em condições oceanográficas adequadas, os sons emitidos pelas baleias-azuis podem ser ouvidos por outras baleias a até 1.600 quilômetros de distância", diz a NOAA. Segundo os cientistas, o animal usa essas vocalizações para se comunicar e, juntamente com uma audição aguçada, a baleia-azul consegue navegar por sonar nas profundezas do oceano.

O principal alimento da baleia-azul é o krill, um pequeno animal semelhante aos camarões. Quando as baleias-azuis buscam alimento, elas filtram o alimento nadando em direção a grandes cardumes de krill com a boca aberta e fechando-a ao redor das presas enquanto "infla as pregas da garganta". "Uma vez fechadas, as baleias-azuis empurram a água retida para fora da boca com a língua e usam as barbatanas para manter o krill preso dentro [da boa]", explica a NOAA.

Segundo os especialistas, algumas das maiores baleias-azuis podem comer até seis toneladas de krill por dia. Peixes e pequenos crustáceos também podem fazer parte da dieta do animal, porém de maneira mais pontual.

Aparições de baleias-azuis são consideraras raras. Pesquisadores do VIVA Instituto Verde Azul realizam expedições para tentar encontrar o animal, como aconteceu no México (vídeo abaixo).