A cobra que mais ataca no Brasil é venenosa e perigosa para humanos

A picada de cobra ainda assusta, e não é à toa. Só em 2022, as jararacas foram responsáveis por 69,3% dos acidentes com serpentes registrados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, o número ultrapassa 72%.

O que aconteceu

A jararaca, nome dado a diversas espécies do gênero Bothrops, é uma das serpentes mais comuns no Sudeste. Vive principalmente na Mata Atlântica, entre a Bahia e o Rio Grande do Sul.

É uma cobra venenosa e perigosa. Embora o Brasil abrigue 435 espécies de serpentes, apenas 15% são peçonhentas, de acordo com o Instituto Butantan. E é justamente nesse pequeno grupo que está a jararaca, a número um em ocorrências no país.