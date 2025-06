Javalis invadem lavouras e geram prejuízos em MG; espécie não é brasileira

Prejuízos se concentram em áreas próximas à vegetação nativa. Osny Zago, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Sacramento e do Núcleo dos SPRs (Sindicatos dos Produtores Rurais) do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, acrescenta que os javalis acessam as plantações por APPs (Áreas de Preservação Permanente) e reservas legais. "O javali acessa as lavouras por essas áreas protegidas, inviabilizando o plantio. Muitos já migraram para culturas menos atrativas", relatou.

Fauna, solo e nascentes também são afetados. Zago afirma que os animais reviram o solo, comprometendo nascentes e contaminado águas. "Nos municípios de Sacramento e Conquista, os mananciais de captação para abastecimento já estão comprometidos. A água bruta está com alta turbidez e contaminada por verminoses", disse. Ele também denuncia que ninhos de aves nativas, como perdizes e codornas, estão sendo destruídos.

Reprodução acelerada

Oito filhotes por ninhada. Segundo estudos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo, o javali atinge a maturidade sexual com menos de um ano, tem em média oito filhotes por ninhada e pode gerar até 32 crias em quatro anos. Eles andam em bando e percorrem até 300 quilômetros por dia, sem predadores naturais no Brasil. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês) considera o Sus scrofa uma das cem piores espécies invasoras do mundo.

Primeiros javalis chegaram ao Brasil no final da década de 1980, vindos do Uruguai ao Rio Grande do Sul. Segundo estudo publicado pela revista Natureza & Conservação, nos anos 1990, criadores passaram a importar javalis da Europa e do Canadá para fins comerciais. O Ibama suspendeu as autorizações em 1998, mas muitos animais escaparam ou foram soltos, formando uma população silvestre que se espalhou por todo o país.

Crescente presença dos chamados javaporcos. Além dos javalis, Brasil também abriga esses híbridos de javali europeu com porco doméstico. Eles já estão mais adaptados ao ambiente brasileiro e são ainda mais prolíficos, resistentes e difíceis de conter.