Onça-parda surpreende moradores ao surgir em lava-rápido no interior de SP

Uma onça-parda apareceu em um lava-rápido no centro de Vinhedo (SP) no sábado (14) e assustou moradores e funcionários do local. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu.

O que aconteceu

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o animal ser avistado. A área foi isolada para proteger tanto as pessoas quanto a onça.

Técnicos da Associação Mata Ciliar chegaram em seguida, com apoio de um veterinário. O felino foi sedado e passou por avaliação de saúde antes de ser encaminhado para acompanhamento especializado.