Morcego que 'enganou' cientistas por 100 anos é descoberto no Brasil

Uma nova espécie de morcego foi identificada por pesquisadores brasileiros, em parceria com instituições internacionais. Batizada de Myotis guarani, a descoberta homenageia a etnia indígena Guarani, tradicionalmente presente nas áreas de ocorrência do animal: Pantanal, Cerrado, Chaco e trechos da Mata Atlântica no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina.

O que aconteceu

Mamífero pesa cerca de 6 gramas pode devorar mais de 200 insetos por noite, como mosquitos, mariposas e besouros. A descrição da espécie foi realizada por cientistas do Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz Mata Atlântica, da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso), da Universidade do Porto, em Portugal, e do Smithsonian Institution, nos Estados Unidos, e publicada no Journal of Mammalogy, revista científica editada pela Sociedade Americana de Mastozoologia.