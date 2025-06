Baleias-jubarte fazem anéis de bolha para 'falar' com humanos, diz estudo

Segundo os especialistas, o anel de bolha é como um "vórtice giratório". Ao liberar o ar através dos orifícios respiratórios ou da boca, a baleia jubarte solta este anel, parecido com anéis gigantes de fumaça. Com cerca de um metro de diâmetro, eles sobem rapidamente para a superfície.

Na pesquisa, são descritos 12 episódios em que diferentes animais produziram anéis de bolha. Ao todo, foram 39 anéis, produzidos por 11 espécimes. Entre os indivíduos, havia filhotes de um ano, baleias subadultas —entre 4 e 6 anos— e adultas —acima de 6 anos. Os cientistas documentaram também detalhes como o comportamento geral dos animais no momento da liberação do anel de bolha (se estavam barulhentos ou quietos, por exemplo).

Anéis são forma de comunicação

Os pesquisadores buscavam entender, agora, se a baleia-jubarte produz os anéis ao se aproximar de barcos e de nadadores. "Usando observações de drones coletadas por vários investigadores particulares, avaliamos a produção de anéis na ausência de barcos e na presença humana próxima", diz o estudo.

Conforme o resultado indicado pelos especialistas, em interações amigáveis com pessoas, os anéis podem representar brincadeira ou comunicação. "[No estudo] Mostramos que as baleias jubarte estão soprando anéis de bolhas em nossa direção, em uma aparente tentativa de interagir de forma lúdica, observar nossa resposta e/ou se envolver em alguma forma de comunicação", declarou Fred Sharpe, um dos autores da pesquisa, ao portal do Instituto SETI.