'Pai de 1ª viagem mais velho': tartaruga gigante tem filhote aos 134 anos

Goliath chegou aos EUA em 1929. Ele nasceu na ilha de Santa Cruz, no arquipélago equatoriano de Galápagos, em 15 de junho de 1890, segundo seu registro oficial. Aos 39 anos, ele deu entrada no zoológico do Bronx, em Nova York, em 23 de julho de 1929, onde viveu até que se mudou para o Zoo Miami em 30 de julho de 1981. Desde então, ele havia acasalado com diversas fêmeas, mas as tentativas nunca haviam rendido filhotes.

A mãe e parceira de Goliath é "Sweet Pea", como os americanos chamam a ervilha-de-cheiro, e teria entre 85 e 100 anos. O registro mais antigo dela é de sua chegada ao Crandon Park Zoo em Key Biscayne, na Flórida, como um adulto em 1960.

O Zoo Miami anunciou que fez uma candidatura junto ao Guinness para o reconhecimento de Goliath "como o pai de primeira viagem mais velho da história". Além disso, o zoológico acredita que a potencial soma das idades do casal —mais de 200 anos— poderia render a eles o título de "mais velhos pais de primeira viagem" de que se tem notícia.

Tanto Goliath quanto Sweet Pea passam bem após o nascimento de seus filhotes, embora não tenham sido informados quantos já chegaram ao mundo. Eles não têm conhecimento de que são pais, contudo, porque filhotes vivem de forma independente na natureza do momento que saem dos ovos, sem conexão com a geração anterior, informaram os especialistas do zoológico.

Os filhotes estariam saudáveis e foram removidos da incubadora para uma área à parte. Eles demonstram ser ativos e ter muita energia, concluiu ainda o Zoo Miami em comunicado à imprensa.