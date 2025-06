Pesquisadores acham fóssil de tartaruga que viveu há 9 milhões na Amazônia

O local em que o fóssil foi encontrado fica dentro da terra indígena Cabeceira do Rio Acre. Segundo artigo publicado no portal oficial da Ufac, a carapaça do fóssil tem 1,8 metro de largura, e o animal teria um comprimento estimado de 2,4 metros.

Trata-se da maior tartaruga de água doce que já viveu na Terra, segundo coordenador do LPP (Laboratório de Pesquisas Paleontológicas) da Ufac. "Só existia uma carapaça semelhante na Venezuela. Agora, temos uma aqui no Acre", disse Edson Guilherme ao portal do LPP.

O fóssil será transferido para a sede da Ufac, na capital acreana. Após os processes de análise científica e preparação, os restos da tartaruga gigante ficarão expostos no LPP.

Durante uma semana, os pesquisadores exploraram o alto Rio Acre. A equipe conseguiu coletar fósseis no leito seco do rio e estudar a geologia regional.