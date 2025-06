Animal mais solitário do mundo: orca vive em tanque na Argentina há 32 anos

Em cativeiro, as orcas exibem uma variedade de comportamentos anormais e frequentemente morrem ainda jovens, devido a infecções e outras doenças pouco comuns em seu habitat natural Estudo publicado em 2020 no ScienceDirect

Kshamenk é a última orca em cativeiro na América do Sul. Uma petição com mais de 42 mil assinaturas pede sua libertação. Apesar disso, o aquário argentino afirma que o animal está com ótima saúde.

O ativista Phil Demers, cofundador da ONG UrgentSeas, classificou a situação como desesperadora. Em entrevista ao jornal The Sun, ele exaltou sua indignação.

Animais sociais e emocionalmente complexos em confinamento solitário? é possivelmente a pior forma de tortura Phil Demers, ativista

Segundo ele, Kshamenk se apresenta ao público duas vezes por dia, em troca de comida. Depois disso, permanece sem estímulo algum, isolado. "Ele não tem contato com outros da mesma espécie. Uma orca macho, na natureza, vive toda a vida a poucos metros da mãe", explicou Demers.