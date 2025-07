Calor extremo leva espécie de peixe mais venenosa do mundo ao mar da Itália

Um onda de calor atinge a Europa, e as temperaturas devem permanecer elevadas por vários dias na Itália, Portugal, França e Espanha, onde os termômetros têm registrado picos de até 44°C. Como consequência, o Ispra (Instituto Italiano para a Proteção e Pesquisa Ambiental) alertou turistas e pescadores sobre a possível presença de animais perigosos no mar.

Quais são estas espécies

A presença de peixes-leão e peixes-pedra nas águas acendeu o alerta. O Ispra pediu que turistas e pescadores redobrem a atenção, devido ao risco representado por essas espécies, que são venenosas e oferecem perigo aos humanos.

Desde março de 2025, foram registradas mais de 1.840 ocorrências com o peixe-leão no país. Estas ocorrências foram registradas principalmente no mar Mediterrâneo e no mar Jônico —uma das áreas mais vulneráveis nesse contexto.