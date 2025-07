Lobos 'desextintos' cresceram: empresa revela como eles estão hoje

O "lobo-terrível" Remo, ainda aos dois meses de idade Imagem: Divulgação/Colossal Biosciences

Eles são lobos-cinzentos modificados geneticamente para se parecerem com os extintos. A verdadeira desextinção só seria possível com clonagem, mas o DNA dos lobos terríveis não se preservou bem o bastante.

Segundo matéria publicada no IFLScience, a tecnologia usada pode ajudar espécies ameaçadas. A Colossal conseguiu, por exemplo, clonar quatro filhotes de lobo-vermelho. Esses animais nasceram de coiotes com DNA de lobos-vermelhos. A técnica é vista como uma esperança para salvar animais próximos da extinção.

Projetos assim dividem opiniões. Há críticas sobre ética e sobre como os animais devem ser chamados. "Não é possível trazer de volta algo que seja idêntico a uma espécie que existiu no passado. Nossos animais são lobos-cinzentos com 20 modificações genéticas que foram clonados. E dissemos isso desde o início. De forma coloquial, estão chamando-os de lobos-terríveis, e isso irrita as pessoas", disse Beth Shapiro, cientista-chefe da Colossal Biosciences, à New Scientist, em maio.