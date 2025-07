Alien da vida real? Animal de 20 braços vive nas águas geladas da Antártida

Uma criatura com aparência alienígena, dotada de 20 braços longos e finos, vive submersa nas águas geladas da Antártida. O animal, batizado de estrela-pena-morango (Promachocrinus fragarius), é parente das estrelas-do-mar e dos ouriços e foi descoberta em 2023 por cientistas da Universidade da Austrália Ocidental e da Universidade do Alabama, após a análise de amostras coletadas entre 2007 e 2018.

O que aconteceu

Antes da descoberta, acreditava-se que existia apenas uma espécie de estrela-pena no continente antártico: a Promachocrinus kerguelensis. Mas as análises genéticas revelaram que há pelo menos oito espécies distintas vivendo no fundo do mar do continente gelado. Quatro delas foram descritas no estudo publicado na revista científica Invertebrate Systematics, em 2023.

P. fragarius chamou a atenção pela forma curiosa de seu corpo, parecida com a superfície irregular de um morango. O animal mede cerca de 20 centímetros de largura, tem coloração púrpura ou vermelho-escura e utiliza estruturas chamadas cirros, semelhantes a pernas, para se fixar no fundo do mar ou rastejar lentamente.