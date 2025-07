'Casal gay' de pinguins choca ovo e faz filhote de espécie ameaçada nascer

Especialistas em aves do zoológico dividiram os ovos entre os ninhos dos dois casais. A estratégia teve como objetivo aumentar as chances de sobrevivência dos filhotes e garantir um desenvolvimento saudável antes e após o nascimento. Com menos ovos para cuidar, os casais conseguiriam se dedicar de forma mais exclusiva.

A tática aplicada pela equipe do zoológico deu certo, e os filhotes nasceram em abril. Desde então, o processo está seguindo as etapas naturais com sucesso. "É uma notícia fantástica para a espécie e um sucesso brilhante para o programa internacional de reprodução para conservação", declarou Zoe Sweetman, gerente da equipe de pinguins do Zoológico de Chester, à BBC.

Oito dos filhotes já receberam os respectivos nomes. São eles: Ursa, Alcyone, Quasar, Orion, Dorado, Cassiopeia, Altair e Xena, em homenagem a constelações e corpos celestes. Os outros dois serão nomeados em votação pública nas redes sociais.

Segundo Sweetman, os casais de pinguins compartilham as tarefas de alimentação e criação de seus filhotes. Os pinguins adultos engolem os peixes fornecidos pelos cuidadores e transformam o alimento em uma "sopa rica em proteínas" antes de regurgitá-los para alimentar os filhotes. De acordo com o zoológico, os filhotes irão entrar na água pela primeira vez nos próximos dias.

Considerados altamente sociais e comunicativos, os pinguins-de-humboldt costumam se reunir em grandes colônias. A estratégia visa proteger o grupo contra eventuais predadores. Excelentes nadadores, eles enxergam bem tanto debaixo d'água quanto em terra.