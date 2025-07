Mergulhadores flagram orcas dando 'beijo de língua'; o que significa?

Após o fim da interação, os animais se afastaram e nadaram para longe. Segundo o estudo, não havia nenhum tipo de embarcação próxima aos animais no momento da observação, ou seja, não houve interferência humana ou qualquer tipo de alteração no ambiente natural dos animais que pudesse ter provocado a aproximação.

[Flagrar baleias] Mordendo a língua é excepcionalmente raro. Cuidadores de orcas em diversas instalações estão cientes desse comportamento, mas sua prevalência é extremamente baixa —pode aparecer e não ser observado novamente por vários anos. Javier Almunia, coautor do estudo, ao portal Live Science

Em 2013, duas orcas em cativeiro foram filmadas dando um "beijo de língua". Os animais, alocados no Loro Parque, na Espanha, protagonizaram uma cena semelhante à vista na Noruega. Um dos indivíduos estendeu a língua enquanto o outro realizou "leves movimentos de mordiscar", conforme descrição citada no estudo recente. À época, o comportamento ocorreu em três sequências, que foram interrompidas pela retração e reextensão da língua de um dos animais, e durou aproximadamente 15 segundos.

Orcas dando um "beijo de língua" em parque na Espanha Imagem: Divulgação/Javier Almunia, Johnny van Vliet e Debbie Bouma via Oceans

Ato reforçaria laços

Comportamento visto no mar da Noruega se assemelha a dinâmicas observadas em ambientes sob cuidados humanos, como zoológicos. A interação descrita pelos cientistas já foi observada em cativeiro entre populações de orcas originárias de linhagens geograficamente diferentes, como animais oriundos do Atlântico e do Pacífico. A repetição dessa interação sugere que as mordiscadas na língua entre orcas faz parte do repertório social natural da espécie.