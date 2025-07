Ave gigante foi extinta há 500 anos, e agora uma empresa quer recriá-la

A empresa de biociências e engenharia genética Colossal Laboratories & Biosciences, responsável pela criação de três lobos geneticamente modificados, planeja agora "desextinguir" a moa, uma espécie de ave gigante extinta há 500 anos.

O que aconteceu

A Colossal anunciou que planeja "trazer de volta" o "gigante perdido da Nova Zelândia". Segundo Paul Scofield, curador de História Natural do Museu de Canterbury, na Nova Zelândia, nove espécies de moas habitavam a região quando os primeiros humanos chegaram ao local, há cerca de 800 anos. Ao canal da Colossal no YouTube, Scofield —que atua como conselheiro da empresa— definiu as aves como "pássaros gigantes do tamanho de dinossauros".

Segundo a Colossal, os cientistas vão reconstruir o genoma da moa a partir de diferentes frentes. Além de estudar a genética de espécies atuais parentes da ave, os cientistas avaliam, também, eventuais informações genéticas das próprias moas. Conforme Ben Lamm, CEO da Colossal, a equipe já tem em mãos amostras de mais de 60 ossos, fósseis e um pé com tecidos moles intactos. "Já estamos trabalhando em genomas de várias espécies de moa", declarou Lamm ao portal IFLScience.