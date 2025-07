Estudo revela célula inédita que 'dissolve ossos' no intestino de píton

Nas cobras alimentadas com presas desossadas, as partículas ricas em cálcio e fósforo não eram produzidas. No entanto, quando alimentadas com um roedor inteiro ou com a dieta suplementada com cálcio, a "cripta" da célula se enchia destas grandes partículas. Nenhum fragmento ósseo foi encontrado nas fezes da píton, confirmando que os esqueletos das presas haviam sido completamente dissolvidos no organismo da cobra.

As células descobertas são diferentes das células intestinais tradicionais. Conforme o estudo, em cobras em jejum, esse tipo de célula apresenta "criptas" vazias.

Pesquisadores buscam identificar a presença das células em outras espécies. Após a descoberta nas pítons-birmanesas, a estrutura também foi identificada em outras espécies de pítons e jiboias, além do monstro-de-gila, um lagarto venenoso nativo dos Estados Unidos e do México.

Espécies que comem animais inteiros são possíveis candidatos ao estudo. "Predadores marinhos que comem peixes ósseos ou mamíferos aquáticos devem enfrentar o mesmo problema [altos níveis de cálcio e fósforo no sangue]. Aves que se alimentam principalmente de ossos, como o abutre-barbudo, também seriam candidatas fascinantes", declarou Lignot.