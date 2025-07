Por que EUA têm um plano para criar milhões de moscas e soltá-las de aviões

Nessas ocasiões, o país criou machos estéreis da espécie. Para isso, as pupas nas quais a bicheira permanece antes de se tornar uma mosca adulta passa por um processo em laboratório para a aplicação de raios gama de alta energia que decompõem o DNA dos machos, danificando seus cromossomos sexuais.

Os insetos estéreis foram, então, dispersados por aviões para que acasalassem com moscas fêmeas selvagens. Lentamente, a estratégia impediu que as fêmeas depositassem ovos férteis, o que, consequentemente, reduziu a população dessas moscas nas regiões afetadas.

O sucesso da abordagem aplicada há décadas é novamente a esperança da pecuária norte-americana. No entanto, atualmente somente uma instalação no Panamá cria moscas-varejeiras esterilizadas para dispersão. Conforme a previsão das autoridades locais, centenas de milhões de moscas estéreis a mais são necessárias para conter o surto.

Para a criação da quantidade necessária de moscas estéreis, o Departamento de Agricultura anunciou planos para abrir uma "fábrica de moscas". A futura instalação ainda não tem localização definida, mas, segundo a CNN, deve ser erguida próximo à fronteira entre o estado do Texas e o México. Além das novas "fábricas de moscas", os EUA também anunciaram planos para reformar uma antiga instalação do tipo no México até o final deste ano.

Após a "fabricação" das moscas estéreis, os insetos serão deslocados até áreas estratégicas. Os insetos são carregados em contêineres com temperatura controlada e lançadas a partir de aviões. Conforme especialistas ouvidos pela CNN, são poucas as possibilidades de as moscas caírem em um local densamente habitado, já que os enxames têm como alvo áreas rurais pouco povoadas.

Países afetados

Há infestações registradas no Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, Belize e El Salvador. Desde o início do surto, foram relatadas mais de 35 mil infestações dessas moscas, sendo que as vacas representam cerca de 83% das espécies de animais afetados pela infestação. A maioria dos países centro-americanos não registrava um surto há 20 anos, conforme a CNN.