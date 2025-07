Sol demais, comida de menos: por que pinguins não vão para o Norte?

Quando pensamos em pinguins, é comum imaginar essas aves simpáticas deslizando sobre o gelo. Mas você já parou para pensar por que nunca vemos pinguins vivendo naturalmente no Hemisfério Norte?

Apesar de serem excelentes nadadores e capazes de sobreviver em diferentes climas, os pinguins são encontrados exclusivamente no Hemisfério Sul — desde as regiões geladas da Antártica até áreas tropicais, como as Ilhas Galápagos. Curiosamente, não há registros de pinguins no Hemisfério Norte, nem mesmo fósseis.

Nossa pesquisa buscou entender o motivo por trás dessa distribuição tão peculiar. Para desvendar esse mistério, reunimos dados de 17 espécies de pinguins de diferentes partes do mundo e usamos modelos ecológicos para simular onde essas aves poderiam viver atualmente.