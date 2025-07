Ararinha-azul corre risco de nova extinção após surto de vírus na Bahia

"É bastante evidente o fato de que sua adaptação ao habitat ainda é parcial", diz o ofício do ICMBio de 22 de julho. "[Eles estão] completamente habituados ao manejo ex situ [cativeiro], dependentes de alimentação suplementar, vinculados às ararinhas-azuis do plantel do criadouro e familiarizados com as estruturas, pessoas e recintos."

Hoje existem cerca de 330 ararinhas-azuis no mundo, com 130 no Brasil. Além de Curaçá, existem pássaros no Zoológico de São Paulo.

"Nenhum detentor jamais confiará no Brasil de novo." Para Purchase, que mora no criadouro em Curaçá desde sua criação, em 2020, a captura e eutanásia das aves infectadas serão o fim do programa de reintrodução. "A ararinha-azul estará extinta não apenas novamente, mas para sempre nas áreas selvagens do Brasil. Nenhum detentor internacional de ararinhas jamais confiará no Brasil de novo para mandar mais aves", disse ao UOL.