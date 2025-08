Camarão raro que nada ao contrário é descoberto em lago na Índia

Espécie mede cerca de 2 cm. Uma das características mais marcantes é o par duplo de antenas. Assim como outros camarões-fada, ele nada de cabeça para baixo, com as pernas para o alto, o que dá ao animal um aspecto "mágico".

O lago onde foram encontrados camarões-fada tem pouco mais de 90 centímetros de profundidade Imagem: Katke PM, Padhye SM, Vanjare AI (2025)

Espécie efêmera

O nome warliae é uma homenagem ao povo indígena Warli, que vive na região. "As mulheres da tribo são conhecidas por criar pinturas murais distintas, popularmente chamadas de 'pintura Warli', feitas com materiais naturais como pasta de arroz, goma e terra vermelha. O uso de círculos, triângulos e quadrados nas pinturas reflete a forte conexão do povo com a 'mãe natureza'."

Esses crustáceos costumam viver em lagos temporários, que surgem com a chuva e desaparecem na seca. Por isso, são considerados efêmeros e encantadores.

Durante a pesquisa, os cientistas encontraram até mesmo uma fêmea carregando dezenas de ovos. Segundo eles, a região ainda é pouco estudada e pode esconder outras espécies exclusivas. O estudo revelou a sétima espécie do gênero Streptocephalus registrada no subcontinente indiano.