Arara rouba a cena durante visita de técnico de internet em Minas Gerais

Espécie está presente em boa parte da América do Sul, incluindo Brasil, Colômbia, Peru e Argentina, e também aparece no Panamá. No Brasil, vive em biomas como Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica.

Arara-canindé no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro Imagem: - Flávia Zagury - 7.jun.25/Refauna

Com o avanço do desmatamento, muitas têm se adaptado a áreas urbanas. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, por exemplo, virou referência nacional por abrigar centenas de araras nas zonas urbanas e por liderar projetos como o Aves Urbanas - Araras na Cidade do Instituto Arara Azul, que monitora o sucesso reprodutivo na cidade e estuda a interação com o ambiente urbano.

A arara-canindé se alimenta de frutos, sementes, flores e néctar, ajudando na dispersão de sementes e no equilíbrio ecológico. Para se reproduzir, usa troncos ocos de palmeiras mortas e costuma reutilizar o mesmo ninho por anos. O período reprodutivo vai de julho a dezembro, podendo se estender até fevereiro.