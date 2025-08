Menor do mundo, 'galinha pet' cabe na mão e pode custar até R$ 3.500

Pequena no tamanho, mas com popularidade em crescimento: a galinha Serama, considerada a menor do mundo — com até 25 centímetros — tem conquistado criadores e curiosos no Brasil e em diversos países.

O que aconteceu

Com, no máximo, 25 cm de altura e menos de meio quilo, essa minigalinha virou sensação nas redes sociais. Além disso, ela tem começado a ganhar espaço em feiras, coleções e até como pet doméstico.

Originária da Malásia, a raça é resultado do cruzamento da malásia Bantam com a japonesa Chabo. A galinha Serama, também conhecida como minigalinha ou galinha anã, tem, em média, 15 centímetros de altura, valor muito inferior aos 75 centímetros de uma galinha comum.