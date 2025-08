Nova arma contra a dengue pode estar em uma abelha brasileira, diz estudo

Uma pesquisa brasileira identificou um composto com alto poder larvicida contra o Aedes aegypti no própolis da mandaçaia (Melipona quadrifasciata), uma abelha nativa do Brasil e sem ferrão.

O que aconteceu

O estudo mostra que essa substância é capaz de eliminar até 100 por cento das larvas do mosquito em até 48 horas. A descoberta foi feita por cientistas da USP, da UnB e de startups de Ribeirão Preto e o resultado foi publicado na revista científica Rapid Communications in Mass Spectrometry, com apoio do Ministério da Saúde e da FAPESP.

A substância ativa é um tipo de diterpeno, encontrado na resina do pinus (Pinus elliottii), árvore amplamente cultivada no Brasil. As mandaçaias usam essa resina para construir e proteger seus ninhos. Segundo os pesquisadores, o contato da resina com a saliva das abelhas altera sua estrutura química e potencializa a ação larvicida.