Segredo da juventude? Vespas pausam desenvolvimento e prolongam vida em 36%

Um estudo conduzido por especialistas da Universidade de Leicester, no Reino Unido, revelou que uma espécie de vespa pode retardar o próprio envelhecimento a partir de uma pausa em seu desenvolvimento. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista PNAS no final de julho.
O que aconteceu
Vespas têm uma vantagem no que diz respeito ao próprio desenvolvimento. Segundo os pesquisadores, as vespas-joia (Nasonia vitripennis), conhecidas pelas cores metálicas, passam por uma espécie de "intervalo" natural como larvas antes de emergirem para a idade adulta.
O intervalo entre as fases de larva e adulta retarda a taxa biológica de envelhecimento da vespa. Essa pausa no desenvolvimento prolonga a vida útil do inseto e desacelera seu relógio epigenético, que marca o envelhecimento molecular e rastreia as alterações químicas no DNA. Conhecidas como metilação, estas alterações químicas se acumulam ao longo da vida de determinado organismo.
Na pesquisa, os especialistas expuseram vespas-joia mães ao frio e à escuridão. As fêmeas foram inseridas em um ambiente a 20°C em um ciclo diário de 8 horas de iluminação e 16 horas sem luz. Ao provocar este cenário, a equipe induziu experimentalmente a diapausa larval. As larvas, então, entraram em um estado de dormência semelhante à hibernação.
A diapausa prolongou a vida adulta das larvas envolvidas no experimento em 36%. Ainda conforme a pesquisa, as vespas que passaram pela diapausa envelheceram 29% mais lentamente em nível molecular do que aquelas que não passaram por um período de diapausa. "Seus relógios epigenéticos funcionaram com mais lentidão, oferecendo a primeira evidência direta de que o ritmo do envelhecimento biológico pode ser ajustado ao longo do desenvolvimento em um invertebrado", relata o comunicado.
É como se as vespas que fizeram uma pausa no início da vida voltassem com tempo extra no banco. Isso mostra que o envelhecimento não é algo definitivo, ele pode ser atrasado pelo ambiente, mesmo antes do início da idade adulta. Eamonn Mallon, professor de biologia evolutiva e autor sênior do estudo, à Universidade de Leicester
A desaceleração do envelhecimento observada nas vespas adultas é uma das principais descobertas da pesquisa. Embora alguns animais consigam retardar o envelhecimento em estados de dormência, o estudo recente conseguiu demonstrar que os benefícios podem permanecer após a retomada do desenvolvimento do inseto, além de impactar na expectativa de vida. "[A pesquisa] oferece evidências convincentes de que eventos do início da vida podem deixar marcas duradouras não apenas na saúde, mas também no próprio ritmo do envelhecimento biológico", afirma o comunicado.
Vespa-joia faz parte de pesquisas sobre envelhecimento humano
A desaceleração molecular da vespa-joia está ligada a alterações em marcadores biológicos compartilhados entre espécies. Segundo a pesquisa, a detecção de insulina e de nutrientes estão entre as vias metabólicas analisadas pelos especialistas. "Essas mesmas vias estão sendo alvo de intervenções antienvelhecimento em humanos", diz o comunicado.
As características da vespa-joia fazem com que o inseto seja um modelo promissor em pesquisas que visam oferecer alternativas aos humanos. "Compreender como e por que o envelhecimento acontece é um grande desafio científico", diz Mallon. "Este estudo abre novos caminhos para a pesquisa, não apenas na biologia das vespas, mas também na questão de se um dia poderemos desenvolver intervenções para retardar o envelhecimento em suas raízes moleculares."
Esta pequena vespa pode conter grandes respostas sobre como podemos pausar o tempo no envelhecimento. Eamonn Mallon à Universidade de Leicester
