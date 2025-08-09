Segredo da juventude? Vespas pausam desenvolvimento e prolongam vida em 36%

Na pesquisa, os especialistas expuseram vespas-joia mães ao frio e à escuridão. As fêmeas foram inseridas em um ambiente a 20°C em um ciclo diário de 8 horas de iluminação e 16 horas sem luz. Ao provocar este cenário, a equipe induziu experimentalmente a diapausa larval. As larvas, então, entraram em um estado de dormência semelhante à hibernação.

A diapausa prolongou a vida adulta das larvas envolvidas no experimento em 36%. Ainda conforme a pesquisa, as vespas que passaram pela diapausa envelheceram 29% mais lentamente em nível molecular do que aquelas que não passaram por um período de diapausa. "Seus relógios epigenéticos funcionaram com mais lentidão, oferecendo a primeira evidência direta de que o ritmo do envelhecimento biológico pode ser ajustado ao longo do desenvolvimento em um invertebrado", relata o comunicado.

É como se as vespas que fizeram uma pausa no início da vida voltassem com tempo extra no banco. Isso mostra que o envelhecimento não é algo definitivo, ele pode ser atrasado pelo ambiente, mesmo antes do início da idade adulta. Eamonn Mallon, professor de biologia evolutiva e autor sênior do estudo, à Universidade de Leicester

A desaceleração do envelhecimento observada nas vespas adultas é uma das principais descobertas da pesquisa. Embora alguns animais consigam retardar o envelhecimento em estados de dormência, o estudo recente conseguiu demonstrar que os benefícios podem permanecer após a retomada do desenvolvimento do inseto, além de impactar na expectativa de vida. "[A pesquisa] oferece evidências convincentes de que eventos do início da vida podem deixar marcas duradouras não apenas na saúde, mas também no próprio ritmo do envelhecimento biológico", afirma o comunicado.

Vespa-joia faz parte de pesquisas sobre envelhecimento humano

A desaceleração molecular da vespa-joia está ligada a alterações em marcadores biológicos compartilhados entre espécies. Segundo a pesquisa, a detecção de insulina e de nutrientes estão entre as vias metabólicas analisadas pelos especialistas. "Essas mesmas vias estão sendo alvo de intervenções antienvelhecimento em humanos", diz o comunicado.