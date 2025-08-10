Pavão tem laser natural na cauda que pode ser usado na medicina, diz estudo

As bárbulas [pequenas ramificações nos ocelos] infundidas com corante foram preparadas molhando repetidamente o ocelo com solução corante e deixando-o secar. Enquanto molhadas, e após ciclos úmido/seco, em múltiplas partes da mesma pena, bem como em diferentes amostras de penas, um conjunto altamente conservado de comprimentos de onda de laser foi observado. Trecho do estudo

A luz laser produzida nas penas emergiu em dois comprimentos de onda idênticos, porém de regiões com cores diferentes de ocelos. "[Se fosse coincidência] Seria como rolar dois dados de 100 lados e sempre tirar 74 de um dado e 83 do outro", disse Nathan Dawson, um dos autores do estudo, ao portal Science. Conforme o estudo, as regiões com maior emissão de laser estavam ligadas às áreas verdes das penas.

Cauda do pavão é coberta por ocelos, manchas coloridas e redondas Imagem: Paul Carmona/ Unsplash

As penas utilizadas no estudo foram compradas pela equipe e devidamente inspecionadas. Segundo os especialistas, as penas de pavão são um produto decorativo comum, podendo ser tingidas com diversos corantes por motivos estéticos. Para realizar o estudo, os pesquisadores se certificaram que as penas não continham eventuais "impurezas" provenientes do processo de comercialização. As amostras utilizadas na pesquisa são não adulteradas e consideradas, portanto, como naturais.

Descoberta pode ser aplicada na medicina

A plumagem vibrante da cauda do pavão macho reflete a luz em frequências específicas. Sem a atuação de pigmentos externos, a cor observada na cauda do animal é estrutural e natural, sendo gerada a partir da incidência da luz nas bárbulas. Na pesquisa, os especialistas buscavam compreender se as propriedades ópticas das penas ia além da produção de tons azuis e verdes iridescentes.