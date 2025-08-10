Pavão tem laser natural na cauda que pode ser usado na medicina, diz estudo

Uma pesquisa conduzida por físicos dos Estados Unidos revelou que as penas do pavão-indiano (Pavo cristatus) macho conseguem emitir feixes de laser por meio de estruturas naturais de sua cauda, no que representa a primeira cavidade biológica de laser já encontrada no reino animal.
O que aconteceu
Ao serem embebidas em solução de um corante específico, as penas funcionam como cavidades ópticas capazes de emitir luz laser. O estudo, feito por especialistas da Universidade Politécnica da Flórida e da Universidade Estadual de Youngstown, foi publicado em julho na revista Scientific Reports.
Pequenas estruturas presentes na cauda são reflexivas e podem amplificar a luz. Ao tingir as penas e iluminá-las com uma fonte de luz externa, os pesquisadores descobriram que os ocelos —as manchas redondas presentes na cauda do pavão, com aparência semelhante a um olho— emitiam feixes estreitos de luz laser naturais e de cor amarelo-esverdeada, invisíveis a olho nu, porém detectáveis por meio de instrumentos em laboratório.
As bárbulas [pequenas ramificações nos ocelos] infundidas com corante foram preparadas molhando repetidamente o ocelo com solução corante e deixando-o secar. Enquanto molhadas, e após ciclos úmido/seco, em múltiplas partes da mesma pena, bem como em diferentes amostras de penas, um conjunto altamente conservado de comprimentos de onda de laser foi observado. Trecho do estudo
A luz laser produzida nas penas emergiu em dois comprimentos de onda idênticos, porém de regiões com cores diferentes de ocelos. "[Se fosse coincidência] Seria como rolar dois dados de 100 lados e sempre tirar 74 de um dado e 83 do outro", disse Nathan Dawson, um dos autores do estudo, ao portal Science. Conforme o estudo, as regiões com maior emissão de laser estavam ligadas às áreas verdes das penas.
As penas utilizadas no estudo foram compradas pela equipe e devidamente inspecionadas. Segundo os especialistas, as penas de pavão são um produto decorativo comum, podendo ser tingidas com diversos corantes por motivos estéticos. Para realizar o estudo, os pesquisadores se certificaram que as penas não continham eventuais "impurezas" provenientes do processo de comercialização. As amostras utilizadas na pesquisa são não adulteradas e consideradas, portanto, como naturais.
Descoberta pode ser aplicada na medicina
A plumagem vibrante da cauda do pavão macho reflete a luz em frequências específicas. Sem a atuação de pigmentos externos, a cor observada na cauda do animal é estrutural e natural, sendo gerada a partir da incidência da luz nas bárbulas. Na pesquisa, os especialistas buscavam compreender se as propriedades ópticas das penas ia além da produção de tons azuis e verdes iridescentes.
Pequenas estruturas cristalinas, fotônicas e bidimensionais compõem as penas do pavão. Nas redes bidimensionais formadas por essas estruturas, melanina e queratina agem para a geração das famosas cores observadas quando o macho exibe sua cauda. Conforme o estudo, funcionando como cavidades ópticas naturais, essas estruturas refletem ondas de luz para frente e para trás até se alinharem perfeitamente em feixes de laser coerentes.
Apesar de terem capacidade de emitir laser, os pavões não fazem uso desse potencial. Segundo Dawson, a emissão de laser não acontece de forma proposital por parte do animal para obter algum tipo de vantagem na vida selvagem.
Para os pesquisadores, a nova evidência pode ter impactos importantes na medicina. O estudo demonstra que materiais biológicos são capazes de produzir lasers que, conforme o avanço da tecnologia, podem ser inseridos com segurança no corpo humano para emitir sua luz direcionadas a biossensores, à produção de imagens e a práticas terapêuticas.
Além da possibilidade de utilização no corpo, o estudo amplia também as pesquisas de vírus e amostras de sangue, por exemplo. Neste cenário, a iluminação direcionada a um organismo específico poderia gerar lasers únicos em cada material. "Sempre gosto de pensar que, para muitas conquistas tecnológicas que beneficiam os humanos, algum organismo, em algum lugar, já as desenvolveu por meio de algum processo evolutivo" afirma Dawson.
