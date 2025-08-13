Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

Cacatuas não apenas seguem o ritmo, elas criam passos. É o que constatou um estudo recente após identificar 30 movimentos diferentes feitos por várias espécies. Há balanços de cabeça, giros de corpo e passos combinados com os pés.
O que aconteceu
Pesquisa começou com vídeos publicados por tutores nas redes sociais. A mais famosa é Snowball, conhecida por ter 14 passos de dança. Os cientistas analisaram vídeos e registraram cada movimento único. Metade deles nunca havia sido descrito pela ciência.
A partir de 45 vídeos online, representando cinco espécies diferentes de cacatuas, identificamos e descrevemos 17 novos movimentos de dança. Também encontramos 17 movimentos raros, observados em apenas uma ave e nunca relatados antes na literatura, muitos deles formados pela combinação de diferentes passos Nota do estudo publicado no Plos One
Comportamento foi visto em pelo menos 10 das 21 espécies de cacatuas. Entre elas: cacatua-de-crista-amarela, a corela-pequena, a cacatua-de-Goffin, a cacatua-branca e a cacatua-das-Molucas.
Depois, os pesquisadores realizaram testes em um zoológico australiano. Seis aves ouviram música eletrônica por 20 minutos em três sessões. O mesmo experimento foi repetido no silêncio e com um podcast de conversa. Todas dançaram em algum momento, mas a música não fez a dança acontecer com mais frequência.
Durante três sessões, pesquisadores tocaram música eletrônica repetida por 20 minutos, além de testar as aves no silêncio e ouvindo um podcast. Todas as seis cacatuas dançaram pelo menos uma vez, mas a frequência foi parecida nas três situações. O resultado sugere que a música não foi determinante para o comportamento e que o próprio convívio social, no caso pares macho e fêmea, pode ter estimulado a dança Reportagem publicada no The Conversation
Por que, então, elas dançam?
Uma das hipóteses é que a interação social, como viver em pares, já seja suficiente para estimular o comportamento. Outro fator pode ser o aprendizado com humanos, já que as aves de estimação costumam dançar mais e por mais tempo.
Comparação entre espécies mostrou que os passos não seguem a relação genética. Isso significa que a dança não depende apenas do parentesco entre elas. Segundo os pesquisadores, o comportamento parece ser uma brincadeira: começa de forma voluntária, ocorre quando o animal está relaxado, não tem função prática e é prazeroso. É o oposto de movimentos repetitivos causados por estresse, como andar em círculos ou arrancar penas.
Cientistas destacaram a necessidade de dedicação e de cuidados especializados para as aves. Além disso, citaram o benefício de um ambiente adequado para garantir o seu bem-estar.
Antes de decidir cuidar de um papagaio ou cacatua, pense bem se você consegue atender às suas necessidades complexas e oferecer cuidados a longo prazo. Natasha Lubke, estudante de Ciência Animal da Charles Sturt University, na Austrália, e responsável pela pesquisa
