Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

Comportamento foi visto em pelo menos 10 das 21 espécies de cacatuas. Entre elas: cacatua-de-crista-amarela, a corela-pequena, a cacatua-de-Goffin, a cacatua-branca e a cacatua-das-Molucas.

Passos criados por cacatuas Imagem: Zenna Lugosi

Depois, os pesquisadores realizaram testes em um zoológico australiano. Seis aves ouviram música eletrônica por 20 minutos em três sessões. O mesmo experimento foi repetido no silêncio e com um podcast de conversa. Todas dançaram em algum momento, mas a música não fez a dança acontecer com mais frequência.

Durante três sessões, pesquisadores tocaram música eletrônica repetida por 20 minutos, além de testar as aves no silêncio e ouvindo um podcast. Todas as seis cacatuas dançaram pelo menos uma vez, mas a frequência foi parecida nas três situações. O resultado sugere que a música não foi determinante para o comportamento e que o próprio convívio social, no caso pares macho e fêmea, pode ter estimulado a dança Reportagem publicada no The Conversation

Por que, então, elas dançam?

Uma das hipóteses é que a interação social, como viver em pares, já seja suficiente para estimular o comportamento. Outro fator pode ser o aprendizado com humanos, já que as aves de estimação costumam dançar mais e por mais tempo.