Plantas podem mesmo afastar escorpiões ou não? Saiba o que diz a ciência

A crença de que certas plantas afastam escorpiões é popular em muitas regiões do Brasil. Mas, segundo o tecnologista Paulo Goldoni, do Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, trata-se de um mito. "Não há nenhuma comprovação científica", afirma.

De acordo com o especialista, nenhum vegetal - seja flor, fruto ou folha - tem efeito repelente contra escorpiões. "Se isso fosse verdade, esses animais evitariam qualquer ambiente com vegetação. Mas eles vivem normalmente em áreas de mata, junto a diferentes tipos de plantas", explica ele ao UOL.

Além de não funcionarem como repelentes, certas plantas podem piorar o problema. "O maior risco é servir de esconderijo. A vegetação pode ser usada como abrigo e até como caminho para que o animal chegue a locais onde normalmente não estaria", alerta Goldoni.