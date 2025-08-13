Plantas podem mesmo afastar escorpiões ou não? Saiba o que diz a ciência

A crença de que certas plantas afastam escorpiões é popular em muitas regiões do Brasil. Mas, segundo o tecnologista Paulo Goldoni, do Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, trata-se de um mito. "Não há nenhuma comprovação científica", afirma.
O que aconteceu
De acordo com o especialista, nenhum vegetal - seja flor, fruto ou folha - tem efeito repelente contra escorpiões. "Se isso fosse verdade, esses animais evitariam qualquer ambiente com vegetação. Mas eles vivem normalmente em áreas de mata, junto a diferentes tipos de plantas", explica ele ao UOL.
Além de não funcionarem como repelentes, certas plantas podem piorar o problema. "O maior risco é servir de esconderijo. A vegetação pode ser usada como abrigo e até como caminho para que o animal chegue a locais onde normalmente não estaria", alerta Goldoni.
Entre as espécies conhecidas, apenas o Tityus neglectus tem relação documentada com plantas - mas de forma oposta à esperada. "Essa espécie utiliza bromélias como abrigo e para se alimentar da fauna que vive nelas. Mas sua toxina não é ativa em humanos, e a picada não evolui para sintomas graves", explica o pesquisador.
Escorpiões nas cidades
Dados do Instituto Butantan mostram que os acidentes com escorpiões aumentaram nos últimos anos. Em São Paulo, foram 24,2 mil casos até julho de 2023 - 13% a mais que no mesmo período de 2022.
Segundo o órgão, a expansão urbana e as altas temperaturas favorecem o aparecimento do aracnídeo nas cidades. Eles buscam locais quentes e úmidos, com alimento (principalmente baratas), água, abrigo e acesso. Entulhos, lixo e redes de esgoto são alguns dos pontos preferidos.
Como realmente prevenir
Goldoni reforça que confiar em plantas como método de prevenção é perigoso e ineficaz. "O uso de vegetais como barreira compromete outras medidas profiláticas mais eficientes", diz.
O Butantan recomenda ações como:
- manter quintais e jardins limpos, sem entulho ou folhas secas;
- vedar ralos, portas e frestas;
- usar telas em janelas;
- não deixar roupas ou calçados no chão sem proteção;
- evitar que plantas encostem em muros e paredes.
E galinhas, são eficientes?
Outra crença popular é de que criar galinhas afasta escorpiões. É verdade que elas comem o animal, mas o método é ineficiente.
As galinhas são diurnas, e os escorpiões, noturnos. Eles quase não se encontram Denise Maria Candido, bióloga do Biotério de Artrópodes do Butantan, em reportagem do próprio Instituto
Criar aves em áreas urbanas sem autorização é proibido, alerta a especialista. Além disso, pode trazer riscos de saúde pública, como a transmissão da leishmaniose.
O que fazer em caso de picada
Após uma picada, o Butantan orienta lavar o local com água e sabão, aplicar compressa de água quente para aliviar a dor e procurar atendimento médico imediato. Apenas um profissional pode avaliar a gravidade e indicar o uso de soro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.