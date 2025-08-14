'Caçador de répteis' captura píton de quase 5 metros em prédio residencial

Uma cena inusitada surpreendeu moradores de um prédio no centro de Los Angeles: uma píton de quase 5 metros foi encontrada dentro de uma caçamba de lixo, debilitada e com a boca inchada.

O que aconteceu

Mulher inicialmente pensou se tratar de um brinquedo ou de uma peça de taxidermia. Ao se aproximar, a moradora do prédio, Teresa Sanchez, percebeu que o animal estava vivo e precisava de ajuda. Com outra vizinha, começou a ligar para órgãos e serviços de remoção, preocupada com a segurança de crianças, pets e da própria cobra. O caso foi divulgado no dia 8 de agosto.

Píton estava doente e havia sido colocada dentro de um recipiente plástico antes de ser descartada. Muitos serviços de controle animal se recusaram a resgatá-la ou informaram que iriam sacrificá-la. Sanchez, então, procurou alguém que pudesse salvá-la.