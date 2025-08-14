Nova espécie de raia-manta é confirmada e batizada em homenagem à Iara

Análise genética permitiu a diferenciação. O trabalho comparou morfologia e coloração. A pesquisa foi feita com nomes nacionais e internacionais, sob a liderança da oceanógrafa brasileira Nayara Bucair.

As três espécies de raia-manta são muito parecidas, e foi difícil fazer a distinção e o delineamento desta nova espécie [Mobula yarae] apenas com base em aspectos morfológicos. E todas as hipóteses ressaltavam a cor, mas não tinha como bater o martelo se era realmente uma nova ou um morfotipo diferente. E aí a gente decidiu entrar com a parte de genética.

Nayara Bucair, em entrevista ao Jornal da USP

A nova raia-manta é caracterizada por manchas brancas em forma de V na região dorsal. Com até seis metros de largura de disco, ela tem coloração mais clara próxima aos olhos —há manchas ventrais no abdômen, além de mandíbula inferior de nove a 13 dentes.

Ela pode ser encontrada em águas costeiras (tropicais e subtropicais) do oeste do Atlântico. A raia-manta também foi encontrada numa margem que se estende do leste dos EUA até o Brasil, com inclusão do Golfo do México e o mar do Caribe.

Os espécimes examinados foram encontrados em diferentes regiões do Brasil. Os locais são: Ilha Comprida (SP), Natal (RN) e Fernando de Noronha (PE).

Pesca direcionada é a maior ameaça das raia-mantas. A retirada de arcos branquiais costuma abastecer o mercado asiático, onde sua carne é vendida por conta de supostas propriedades anti-inflamatórias e desintoxicantes. A captura acidental por pescadores também está entre as preocupações.