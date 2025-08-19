'Vimos o pavor': vídeo flagra resgate de cão idoso em situação de abandono

Um cachorro idoso, mantido por anos em um espaço minúsculo e sem cuidados, foi resgatado em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O resgate ocorreu após uma denúncia anônima, que levou a Polícia Civil e a protetora de animais Paola Saldivia até o local.

O que aconteceu

O animal, batizado de Lupin, vivia debaixo de uma escada, cercado por entulho, sem acesso à rua e quase sem ver a luz do sol. Em entrevista ao portal Amo Meu Pet, Paola Saldivia, revelou que a cena encontrada era de completo abandono. "Era como se ele tivesse cometido um crime e estivesse cumprindo pena ali", disse.

Ao chegar, a equipe constatou a situação de maus-tratos, prevista na legislação brasileira como crime. O tutor foi informado sobre a infração e Lupin foi retirado imediatamente. O caso aconteceu no final de julho.