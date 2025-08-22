Aquário de luxo: peixe geneticamente modificado chega a custar R$ 32 mil

As piramboias pertencem ao grupo Dipnoi, os chamados peixes pulmonados. Seus registros mais antigos datam de cerca de 380 milhões de anos, como mudaram muito pouco de lá pra cá são considerados fósseis vivos. O mais surpreendente é que respiram ar atmosférico e suas nadadeiras tem esqueleto que lembram os membros de tetrápodes, como anfíbios e mamíferos.

ictiólogo Kleber Mathubara, doutorando em Zoologia pela USP

O especialista lembra que a conservação ainda é um desafio. "Apesar de não estarem em risco imediato, esses peixes enfrentam perda de hábitat, pesca e poluição. Exemplar com mutações como o xantismo acabam sendo ainda mais procurados, o que aumenta seu valor de mercado."

O CEO da Franco Aquarismo, Fábio Franco, reforça a importância da biodiversidade brasileira. "O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade aquática do planeta. Saber que nossos rios têm animais tão incríveis nos leva à conclusão de que a conservação ambiental é a única opção para mantermos esses animais em nosso país."

Habitat natural e hábitos

A piramboia, também chamada de pirarucu-boia, é um peixe de água doce que pode chegar a um metro e pesar até 20 quilos, habitando diferentes bacias hidrográficas da América do Sul. "Ela tem hábitos carnívoros e se alimenta de restos de moluscos, peixes e outros invertebrados aquáticos", explica o ictiólogo Kleber Mathubara, doutorando em Zoologia pela USP.

O xantismo, mutação que altera a produção de melanina e dá ao animal a coloração amarelada, também chama atenção pela raridade. "Não há vantagem evolutiva nessa condição, já que a falta de pigmentação prejudica a camuflagem e até a seleção de parceiros", observa Mathubara, especialista em peixes neotropicais.