Cabras isoladas por 200 anos na Bahia chamam atenção de cientistas; entenda

Por mais de dois séculos, cabras viveram isoladas na Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos, no sul da Bahia. Foram 21 animais retirados do local em uma operação do ICMBio, com apoio da Marinha, da Embrapa, da Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) e da Adab (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia).

O que aconteceu

Cabras chegaram ao campus da Uesb, em Itapetinga, em fevereiro de 2025. Hoje, são fonte de pesquisas que buscam entender como sobreviveram em um ambiente sem água doce.

Presença dos caprinos, introduzidos no período colonial, causava danos ao ecossistema. Eles destruíam a vegetação e atrapalhavam a reprodução de aves marinhas que usam Abrolhos como berçário.