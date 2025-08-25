Fede e pode ser tóxica: alga remodela turismo no Caribe e chega ao Brasil

Algas foram desprendidas do "Mar do Sargaço". No Caribe, desde a época da colonização das Américas, existem registros sobre a existência de um ponto no mar onde há acúmulos de sargaço. Mas desde 2010 pesquisadores observam que algas se desprenderam.

As anomalias climáticas de 2010 mudaram um pouco essa corrente que antes restringia o sargaço a um único ponto. Com isso, as algas escamparam. Até então, havia temporadas no Caribe, normalmente no inverno, que o sargaço chegava a algumas das ilhas, mas não na quantidade que se tem agora.

Ligia Collado-Vides, botânica marinha e professora da FIU (Florida International Universy)

Crescimento do sargaço é multifatorial. Entre causas, está o aquecimento do mar, que provoca mudança nas correntes marítimas, e um acúmulo de nutrientes no oceano, provenientes de fertilizantes e desmatamentos.

Falamos sobre a existência de um cinturão porque não é como no mar do sargaço, em que as algas estão 'presas'. Nesse caso, essas algas vão transcorrendo com as correntes marítimas. Esse cinturão tem uma biomassa gigantesca, nunca vimos nada assim antes. Este ano registramos 38 milhões de toneladas.

Ligia Collado-Vides, professora da FIU

O problema é quando chega nas praias. Ainda há estudos em curso sobre os impactos do sargaço, mas já se conhece impactos para a saúde humana.