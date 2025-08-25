Fede e pode ser tóxica: alga remodela turismo no Caribe e chega ao Brasil

Hóspedes do Moon Palace, um resort em Cancun, notaram a partir de 2015 que as areias da praia estavam marrons e com um mau cheiro. O problema? Sargaço, um nome dado a uma espécie de algas do Caribe que têm crescido aceleradamente nos últimos anos.
O hotel investiu pesado em um projeto para a aparição do sargaço ser rara. Mas isso não quer dizer que ele sumiu. Nesse ano, o sargaço bateu recordes no Caribe e chegou ao Brasil, atingido praias turísticas, como em Salinópolis (PA).
Já existem registros de sargaço no Brasil desde 2014. Desde então, ele apareceu mais isoladamente na região do Salgado Paraense e em outros estados, como o Maranhão e o Piauí e até na ilha de Fernando de Noronha. Não são eventos de grandes magnitudes, como vemos no Caribe, e nem sempre temos notícias, já que podem ocorrer em praias que não são habitadas. Mas nesse ano vimos um acúmulo grande na praia do Atalaia.
Edson Vasconcellos, professor adjunto de Ecologia na UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia)
Nas redes sociais, turistas compartilham as frustrações de chegarem no Caribe e se depararem com os acúmulos de sargaço. Em decomposição, o sargaço pode ser tóxico e causar acidentes. O alerta dos pesquisadores é que esse cenário veio para ficar — e pode influenciar o turismo.
O que está acontecendo?
Algas foram desprendidas do "Mar do Sargaço". No Caribe, desde a época da colonização das Américas, existem registros sobre a existência de um ponto no mar onde há acúmulos de sargaço. Mas desde 2010 pesquisadores observam que algas se desprenderam.
As anomalias climáticas de 2010 mudaram um pouco essa corrente que antes restringia o sargaço a um único ponto. Com isso, as algas escamparam. Até então, havia temporadas no Caribe, normalmente no inverno, que o sargaço chegava a algumas das ilhas, mas não na quantidade que se tem agora.
Ligia Collado-Vides, botânica marinha e professora da FIU (Florida International Universy)
Crescimento do sargaço é multifatorial. Entre causas, está o aquecimento do mar, que provoca mudança nas correntes marítimas, e um acúmulo de nutrientes no oceano, provenientes de fertilizantes e desmatamentos.
Falamos sobre a existência de um cinturão porque não é como no mar do sargaço, em que as algas estão 'presas'. Nesse caso, essas algas vão transcorrendo com as correntes marítimas. Esse cinturão tem uma biomassa gigantesca, nunca vimos nada assim antes. Este ano registramos 38 milhões de toneladas.
Ligia Collado-Vides, professora da FIU
O problema é quando chega nas praias. Ainda há estudos em curso sobre os impactos do sargaço, mas já se conhece impactos para a saúde humana.
Quando há uma acumulação muito grande, começa a decomposição. Nesse processo, há a produção de ácido sulfídrico, metano e outros gases ruins para a saúde humana. A recomendação é que quem trabalha com o sargaço tem que utilizar máscaras, luvas e coberturas nos pés.
Ligia Collado-Vides, professora da FIU
É difícil de monitorar. Pela natureza flutuante e influência de fatores ambientais variáveis como ventos e correntes marítimas, satélites registram informações com precisão. Por isso, desde 2018, a navegadora Christine Mariani criou uma plataforma gratuita de onde a própria população pode fazer esses registros. Financiado por doações, o site já conseguiu coletar dados de 43 países.
O sargaço não está em todos os lugares diariamente ao mesmo tempo. Mas a cada ano, há mais sargaço e em mais países. Já vemos a chegada próximo à Amazônia, na zona tropical. É um lugar quente, onde eles podem crescer mais facilmente. (...) Para mim, já não é possível dizer que há temporada para o sargaço. Pelo mapa, podemos que há durante todo o ano em diferentes lugares.
Christine Mariani, navegadora e co-fundadora do Sargassum Monitoring
O caso do Moon Palace
Sargaço apareceu no resort há dez anos. Quando o sargaço começou a aparecer, o hotel integrou a limpeza dessas algas em um projeto voltado para suavizar pastos marinhos, um tipo de planta que produz flores no mar, que era recorrente na praia.
Havia muitas reclamações dos hóspedes. Eles viam o sargaço e diziam: 'ah, a praia está suja, cheira mal'. Não sei quantas pessoas cancelaram, mas sabemos que houve cancelamentos. (...) Acreditávamos, assim como todos, que era um evento atípico, algo temporário e que não voltaria. Mas, com o tempo, percebemos que esse fenômeno é algo com que lidaremos todos os anos.
David Ramirez, coordenador operativo ambiental do Moon Palace
Projeto avançou para conter sargaço no mar. Além da limpeza na praia, também houve um investimento para a prevenção no mar com as seguintes medidas:
Barreiras de contenção: com tecnologia híbrida, elas funcionam como redes permeáveis desenhadas especialmente para conter os sargaços, permitindo passagem da fauna marinha. Hoje já são 2,5 km de barreias.
Barcos de coleta: os veículos foram desenhados especialmente para a coleta de sargaço e fazem a "varredura" ainda no mar. Diariamente, são coletados até 200 m³ de sargaço, equivalente a cerca de dez caminhões de lixo.
Monitoramento constante: o hotel registra observações sobre o sargaço na praia e criaram uma escala indicativa — que vai de 1 a 5 — para monitorar a intensidade dos acúmulos.
Reaproveitamento do sargaço: após a coleta, o sargaço é disponibilizado para pesquisadores e empresas, que estão reutilizando as algas em outros produtos, como biofertilizantes e biogás.
Hotel gastou uma "quantia considerável", segundo Ramirez. Foram investimentos em equipamentos e também em novos postos de trabalho inéditos.
Com isso, reduzimos o número de reclamações. (...) Recebemos visitas de outras redes hoteleiras que também estão preocupadas, mas eles só observaram. Acho que imaginam o custo e não querem arriscar. Mas existem outros hotéis que já têm, por exemplo, barreiras, tratores e varredores, e o que fazemos está sendo replicado aos poucos.
David Ramirez, coordenador operativo ambiental do Moon Palace
Do Caribe ao Brasil
No Brasil, sargaço afeta majoritariamente a pesca. Diferentemente do Caribe, as praias brasileiras onde o sargaço foi detectado não tem o turismo como principal pilar econômico.
O problema maior para região é a pesca, já que as algas encalham nas redes dos pescadores. Além disso, o próprio transporte fluvial pode ser impactado. (...) É um ecossistema novo que está chegando, e ainda estamos tentando entender. E tem efeito diversos, positivos e negativos.
Edson Vasconcellos, professor adjunto de Ecologia na UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia)
O sargaço pode ser oportuno. No Caribe, ele já vem sendo testado como obra-prima de biofertilizantes, para a construção civil e até mesmo na forma de biogás.
Já são 14 anos com este problema. Temos muitos pesquisadores atuando em como transformá-lo em uma oportunidade. (...) Temos que ter consciência que isto é uma questão internacional. Tem que haver diplomacia entre os países [afetados e que contribuem para o crescimento do sargaço] como para a questão da mudança climática.
Ligia Collado-Vides, professora da FIU
