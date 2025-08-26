Novo vírus encontrado no oceano Pacífico tem cauda de tamanho gigante

Vírus gigantes desafiaram nossas visões tradicionais de virologia devido ao seu grande tamanho e à presença de centenas de genes metabólicos auxiliares. Mas, apesar da imensa diversidade de vírus gigantes descoberta por meio de sequenciamento, poucos isolados foram descritos, e esses eram principalmente vírus que infectam hospedeiros ameboides e raramente do fitoplâncton. Isso dificulta nossa compreensão da interação hospedeiro-vírus marinho e, portanto, do impacto dos vírus no ecossistema oceânico. Andrian Gajigan, coautor principal e oceanógrafo da Universidade do Havaí, em resumo com os demais autores

A hipótese dos cientistas é que a cauda ajuda o vírus a localizar e se prender ao hospedeiro. Além do comprimento extraordinário, a ponta do apêndice apresenta ganchos em formato de estrela, que aumentam a fixação nas células.

Como os vírus não conseguem se reproduzir sozinhos, cada recurso que os ajuda a invadir uma célula aumenta suas chances de sobrevivência. Diferentemente das células do nosso corpo, eles não conseguem produzir energia ou criar cópias de si mesmos por conta própria.

O PelV-1 faz parte da chamada família dos "vírus gigantes". Apesar de infectarem seres microscópicos como amebas e plânctons, esses vírus desafiam a lógica: possuem dimensões e estruturas muito maiores do que a média.

Os pesquisadores acreditam que ainda há inúmeros vírus desconhecidos aguardando para serem descobertos. Isso pode mudar nossa compreensão sobre a diversidade e a evolução dessas entidades biológicas.