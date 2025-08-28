Passado escondido: um dos vulcões mais antigos da Terra está no Brasil

A Amazônia, hoje coberta por floresta tropical, já foi palco de um dos maiores eventos vulcânicos do planeta. Pesquisas de universidades brasileiras mostram que, há cerca de 1,9 bilhão de anos, a região abrigou um sistema de vulcões cuja preservação surpreende os cientistas.

O que aconteceu

Popularmente chamado de "Vulcão Amazonas", esse sistema de vulcões é considerado o mais antigo do mundo. Geólogos explicam que os vulcões podem se formar de duas maneiras. A primeira ocorre quando as placas tectônicas se chocam e deformam a crosta terrestre. A segunda está ligada a anomalias térmicas, quando o magma do interior do planeta consegue atingir a superfície.

Foi desse segundo tipo de processo que nasceram os vulcões da Amazônia, ainda na era Paleoproterozoica. Os cientistas ainda não sabem exatamente quantas estruturas existem na região localizada entre os rios Tapajós e Jamanxim, no Pará. Perto dali, na região do Xingu e também no Mato Grosso, foram encontradas outras formações.