Passado escondido: um dos vulcões mais antigos da Terra está no Brasil

A Amazônia, hoje coberta por floresta tropical, já foi palco de um dos maiores eventos vulcânicos do planeta. Pesquisas de universidades brasileiras mostram que, há cerca de 1,9 bilhão de anos, a região abrigou um sistema de vulcões cuja preservação surpreende os cientistas.
O que aconteceu
Popularmente chamado de "Vulcão Amazonas", esse sistema de vulcões é considerado o mais antigo do mundo. Geólogos explicam que os vulcões podem se formar de duas maneiras. A primeira ocorre quando as placas tectônicas se chocam e deformam a crosta terrestre. A segunda está ligada a anomalias térmicas, quando o magma do interior do planeta consegue atingir a superfície.
Foi desse segundo tipo de processo que nasceram os vulcões da Amazônia, ainda na era Paleoproterozoica. Os cientistas ainda não sabem exatamente quantas estruturas existem na região localizada entre os rios Tapajós e Jamanxim, no Pará. Perto dali, na região do Xingu e também no Mato Grosso, foram encontradas outras formações.
Pesquisadores identificaram, no início do século, dois vulcões situados entre os rios Tapajós e Jamanxim. Eles variam entre 200 e 300 metros de altura, sendo que um deles alcança até 1,7 quilômetro de diâmetro.
A área amazônica viveu provavelmente a maior área de vulcanismo com tamanha intensidade no mundo Caetano Juliani, do Instituto de Geociências da USP, ao Jornal da USP, em 2017
As pesquisas revelaram que o chamado Vulcão Amazonas não se trata de um cone isolado, mas de um conjunto de antigas caldeiras vulcânicas. Essas estruturas circulares se formam quando a câmara magmática se esvazia e o terreno acima colapsa.
As primeiras pesquisas sobre o passado vulcânico da Amazônia remontam ao fim do século XIX. Desde então, cientistas vêm buscando compreender esse passado a partir dos indícios preservados até hoje. Três períodos de atividade vulcânica moldaram o que hoje se chama de Cráton Amazônico: o primeiro ocorreu há cerca de 2 bilhões de anos, depois, outro há 1,88 bilhão de anos, e um terceiro há 1,78 bilhão de anos. As formações derivadas desse último período integram o chamado Grupo Colíder, um dos tipos de rocha que compõem a Província Mineral de Alta Floresta Dados de estudo da Unicamp
Especialista identificou diferentes tipos de rochas formadas por pulsos sucessivos de erupções. O geólogo André Kunifoshita, da Unicamp, fez tal descoberta na chamada Província Mineral de Alta Floresta, no Nordeste de Mato Grosso e no Sul do Pará.
Nossa hipótese é que sejam rochas do mesmo período, mas geradas por pulsos vulcânicos diferentes. Comparando com hoje, é semelhante ao que ocorre no Monte Etna, na Itália, que entra em erupção de tempos em tempos André Kunifoshita, em reportagem da Unicamp
Entre os materiais encontrados estão riolitos, típicos de erupções mais calmas, e tufos piroclásticos, originados em explosões violentas. A preservação dessas rochas, mesmo após bilhões de anos, chama a atenção dos pesquisadores.
O antigo vulcanismo amazônico também está associado a importantes depósitos minerais. "As atividades que geram os vulcões também geram diferentes tipos de depósitos minerais: ouro, prata, cobre, chumbo, zinco", explica Juliani ao Jornal da USP.
Há risco no Brasil?
Apesar de sua grandiosidade no passado, o vulcanismo amazônico é totalmente extinto. Não há perigo de novas erupções na região. "Se o nosso conhecimento estiver correto, processos desse tipo só vão voltar a ocorrer daqui a centenas de milhões de anos", afirma Juliani.
