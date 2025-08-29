Brasileiros descobrem caranguejo de 85 milhões de anos em ilha na Antártica

Um fóssil raro de caranguejo encontrado na Ilha James Ross, na Antártica, está ajudando a recontar a história da vida marinha no Cretáceo. Batizado de Sabellidromites santamarta, o animal viveu há cerca de 85 milhões de anos em uma Antártica bem diferente da atual: quente, úmida e coberta por florestas, rios e mares de águas mornas.

O que aconteceu

Descoberta foi feita durante a 41ª Operação Antártica Brasileira, que manteve pesquisadores isolados por 32 dias em um acampamento sujeito a ventos de até 70 km/h. O estudo foi publicado na revista Journal of Paleontology e integra o projeto PALEOANTAR, do Museu Nacional/UFRJ. Também participaram cientistas da UNESP, UFES e USP, com apoio logístico da Marinha do Brasil.

Caranguejo é único e se destaca pela preservação incomum. Em entrevista à Superinteressante, Daniel Lima, paleontólogo da Universidade Regional do Cariri (URCA) e primeiro autor do estudo, detalhou o fóssil.