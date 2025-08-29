Assine UOL
Meio Ambiente

Brasileiros descobrem caranguejo de 85 milhões de anos em ilha na Antártica

Colaboração para o UOL
Caranguejo fóssil de 85 milhões de anos foi encontrado por equipe brasileira na Ilha James Ross
Caranguejo fóssil de 85 milhões de anos foi encontrado por equipe brasileira na Ilha James Ross Imagem: Reprodução/Instagram/ @paleoantar

Um fóssil raro de caranguejo encontrado na Ilha James Ross, na Antártica, está ajudando a recontar a história da vida marinha no Cretáceo. Batizado de Sabellidromites santamarta, o animal viveu há cerca de 85 milhões de anos em uma Antártica bem diferente da atual: quente, úmida e coberta por florestas, rios e mares de águas mornas.

O que aconteceu

Descoberta foi feita durante a 41ª Operação Antártica Brasileira, que manteve pesquisadores isolados por 32 dias em um acampamento sujeito a ventos de até 70 km/h. O estudo foi publicado na revista Journal of Paleontology e integra o projeto PALEOANTAR, do Museu Nacional/UFRJ. Também participaram cientistas da UNESP, UFES e USP, com apoio logístico da Marinha do Brasil.

Caranguejo é único e se destaca pela preservação incomum. Em entrevista à Superinteressante, Daniel Lima, paleontólogo da Universidade Regional do Cariri (URCA) e primeiro autor do estudo, detalhou o fóssil.

Ele está bem preservado, incluindo partes raras como o ventre e as patas traseiras, detalhes dificilmente encontrados em fósseis de caranguejos Daniel Lima, paleontólogo

Animal pertence à família Dynomenidae, considerada relicta, formada por espécies que já foram muito mais diversas e abundantes no passado. Hoje sobrevivem apenas em locais restritos, ressalta o pesquisador. "Para se ter uma ideia, existem atualmente apenas 22 espécies viventes e 42 fósseis", acrescentou o cientista.

Gondwana e Laurásia

Até agora, fósseis semelhantes eram encontrados quase exclusivamente em regiões ligadas à Laurásia, antigo bloco continental do Hemisfério Norte. O achado na Antártica, que fazia parte de Gondwana, indica uma distribuição geográfica mais ampla.

Isso indica que houve conexões marinhas capazes de permitir a troca de espécies entre os hemisférios do planeta Daniel Lima, à Superinteressante

O estudo também revisou a classificação do gênero Sabellidromites. Características anatômicas, como placas calcificadas na cauda e a redução da quinta pata, confirmaram a inclusão no grupo Dynomenidae. Essa revisão reforça a importância do fóssil para entender a evolução e a dispersão dos crustáceos.

Desafio em campo

A coleta exigiu um esquema logístico complexo. A equipe partiu do Rio de Janeiro até Punta Arenas, no Chile, seguiu de navio para a Antártica e depois de helicóptero até a Ilha James Ross.

Os pesquisadores viveram em barracas especiais e preparavam a própria comida durante mais de um mês. Para o paleontólogo Renato Ghilardi, da UNESP, que integrou a missão, a participação da Marinha foi decisiva para o sucesso da operação.

A descoberta levanta questões sobre quantas espécies semelhantes habitaram a Antártica e por quais rotas marinhas chegaram até o continente. Os próximos passos da pesquisa incluem a comparação do fóssil com espécies do Hemisfério Norte e estudos mais aprofundados sobre a evolução dos Dynomenidae.

