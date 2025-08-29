Brasileiros descobrem caranguejo de 85 milhões de anos em ilha na Antártica

Um fóssil raro de caranguejo encontrado na Ilha James Ross, na Antártica, está ajudando a recontar a história da vida marinha no Cretáceo. Batizado de Sabellidromites santamarta, o animal viveu há cerca de 85 milhões de anos em uma Antártica bem diferente da atual: quente, úmida e coberta por florestas, rios e mares de águas mornas.
O que aconteceu
Descoberta foi feita durante a 41ª Operação Antártica Brasileira, que manteve pesquisadores isolados por 32 dias em um acampamento sujeito a ventos de até 70 km/h. O estudo foi publicado na revista Journal of Paleontology e integra o projeto PALEOANTAR, do Museu Nacional/UFRJ. Também participaram cientistas da UNESP, UFES e USP, com apoio logístico da Marinha do Brasil.
Caranguejo é único e se destaca pela preservação incomum. Em entrevista à Superinteressante, Daniel Lima, paleontólogo da Universidade Regional do Cariri (URCA) e primeiro autor do estudo, detalhou o fóssil.
Ele está bem preservado, incluindo partes raras como o ventre e as patas traseiras, detalhes dificilmente encontrados em fósseis de caranguejos Daniel Lima, paleontólogo
Animal pertence à família Dynomenidae, considerada relicta, formada por espécies que já foram muito mais diversas e abundantes no passado. Hoje sobrevivem apenas em locais restritos, ressalta o pesquisador. "Para se ter uma ideia, existem atualmente apenas 22 espécies viventes e 42 fósseis", acrescentou o cientista.
Gondwana e Laurásia
Até agora, fósseis semelhantes eram encontrados quase exclusivamente em regiões ligadas à Laurásia, antigo bloco continental do Hemisfério Norte. O achado na Antártica, que fazia parte de Gondwana, indica uma distribuição geográfica mais ampla.
Isso indica que houve conexões marinhas capazes de permitir a troca de espécies entre os hemisférios do planeta Daniel Lima, à Superinteressante
O estudo também revisou a classificação do gênero Sabellidromites. Características anatômicas, como placas calcificadas na cauda e a redução da quinta pata, confirmaram a inclusão no grupo Dynomenidae. Essa revisão reforça a importância do fóssil para entender a evolução e a dispersão dos crustáceos.
Desafio em campo
A coleta exigiu um esquema logístico complexo. A equipe partiu do Rio de Janeiro até Punta Arenas, no Chile, seguiu de navio para a Antártica e depois de helicóptero até a Ilha James Ross.
Os pesquisadores viveram em barracas especiais e preparavam a própria comida durante mais de um mês. Para o paleontólogo Renato Ghilardi, da UNESP, que integrou a missão, a participação da Marinha foi decisiva para o sucesso da operação.
A descoberta levanta questões sobre quantas espécies semelhantes habitaram a Antártica e por quais rotas marinhas chegaram até o continente. Os próximos passos da pesquisa incluem a comparação do fóssil com espécies do Hemisfério Norte e estudos mais aprofundados sobre a evolução dos Dynomenidae.
