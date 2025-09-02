Ave considerada extinta por décadas volta a ser vista com frequência

O takahê (da Ilha Sul - Porphyrio hochstetteri) ou Tacaé-do-sul, ave nativa da Nova Zelândia, voltou a ser visto com frequência nas áreas remotas do país após décadas dado como extinto.

Alguns registros falam em 50 anos de desaparecimento, até a redescoberta em 1948, enquanto outros ampliam o período para 125 anos, considerando o sumiço das populações selvagens desde no século 19.

O que aconteceu

Trilheiros relatam encontros com o pássaro em caminhadas pelo Vale de Rees, perto de Queenstown, região alpina da Nova Zelândia. O retorno é considerado um marco da conservação e da herança cultural Maori (povo indígena da Nova Zelândia).