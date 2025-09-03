Cientistas redescobrem tubarão raro que sumiu por 50 anos: 'espécie única'

Um levantamento recente com pescadores artesanais e de subsistência em Madang, Papua-Nova Guiné, resultou na redescoberta do tubarão-cão-de-vela Gogolia filewoodi. As cinco fêmeas e um macho registrados em 2020 e 2022, próximos à foz do rio Gogol, são os primeiros registros verificados dessa espécie desde sua descrição a partir de um único espécime na década de 1970 Estudo publicado no Journal of Fish Biology

Os cientistas acreditam que o tubarão-cão-de-vela seja um "microendêmico" restrito a uma pequena área da Baía de Astrolabe. Isso aumenta o risco de declínio populacional caso a pesca se intensifique na região. "Gogolia é um gênero monoespecífico da família Triakidae e, portanto, representa uma linhagem evolutiva única, não encontrada em nenhum outro lugar do mundo, podendo ser considerado um importante ícone da biodiversidade marinha da Papua-Nova Guiné", aponta estudo.

Espécie chamada Gogolia firewood, é conhecida como tubarão-cão-de-vela Imagem: Jack Sagumai, Rebecca H. Samuel, William T. White, Michael I. Grant

População remanescente

David Ebert, da Universidade Estadual de San José, na Califórnia, disse à New Scientist. "Ou em algum momento pode ter tido uma distribuição mais ampla naquela parte do mundo, Indonésia, Papua-Nova Guiné ou algo assim, e agora restou apenas essa pequena população remanescente".

Ainda se sabe pouco sobre a biologia da espécie. Dois exemplares preservados estão agora na Universidade de Papua-Nova Guiné. Pesquisadores planejam análises genéticas em parceria com cientistas da Austrália e dos Estados Unidos para compreender melhor o tubarão-cão-de-vela e orientar medidas de proteção.