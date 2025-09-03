3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Escorpiões não são afastados por plantas, mas podem transformá-las em esconderijo perigoso. Especialistas alertam que espécies como bromélias e palmeiras com folhas secas acumuladas criam ambientes úmidos e com frestas que favorecem a presença desses aracnídeos, exigindo manejo e cuidados no jardim.
O que aconteceu
A ideia de "plantas que afastam escorpiões" é mito. Quem diz é o tecnologista Paulo Goldoni, do Instituto Butantan. "Não há nenhuma comprovação científica", afirma ao UOL.
Segundo ele, nenhum vegetal funciona como repelente. "Se isso fosse verdade, esses animais evitariam qualquer ambiente com vegetação. Mas eles vivem normalmente em áreas de mata, junto a diferentes tipos de plantas", pontua o especialista.
O ponto central não é repelir, mas sim evitar abrigos. "O maior risco é servir de esconderijo. A vegetação pode ser usada como abrigo e até como caminho para que o animal chegue a locais onde normalmente não estaria", alerta Goldoni.
Plantas e estruturas que favorecem esconderijos
A ciência aponta que algumas estruturas vegetais criam microambientes ideais para escorpiões: úmidos, escuros e com frestas.
Bromélias-tanque
Estudos brasileiros mostram que o escorpião Tityus neglectus usa bromélias como abrigo, área de forrageamento e até "rota de fuga". A espécie distribui-se de forma uniforme pela planta e consegue submergir na água acumulada por quase 8 minutos, para escapar de predadores.
Observação importante: T. neglectus tem toxina que não provoca quadros graves em humanos. O achado, porém, reforça o ponto-chave: bromélias criam abrigo para fauna variada, inclusive escorpiões, por causa da roseta que armazena água.
Palmeiras com "saia" de folhas secas (palmeira-leque mexicana)
Acúmulo de folhas mortas das palmeiras-leque mexicanas (Washingtonia robusta) oferece riscos. Em seu artigo científico, o professor em horticultura ambiental da Universidade da Flórida, Timothy K. Broschat, mostra que a espécie da planta surge como esconderijo para ratos, cobras e escorpiões.
A remoção dessa reduz esses abrigos. Em palmeiras mais maduras, as folhas antigas tendem a cair sozinhas, tornando a planta "autolimpante". Até lá, o manejo é indicado para não formar o "casaco" de folhas secas.
Massa verde densa e com frestas
Touceiras muito fechadas e trepadeiras compactas aderidas a muros são cenário perfeito para os aracnídeos. Além disso, pilhas de folhas secas e plantas encostadas nas paredes aumentam a umidade e criam fendas, garantindo local ideal para escorpiões urbanos, que também buscam alimento (baratas) e água.
O que isso significa
Não plante pensando em repelir: plantas não afastam escorpiões.
Evite criar micro ambientes úmidos, escuros e com frestas.
Bromélias: se quiser mantê-las, prefira longe de portas, passagens e muros; faça manejo e limpeza regulares.
Palmeiras-leque mexicanas: retire a saia de folhas secas para eliminar abrigos; avalie a necessidade até a fase "autolimpante".
Jardins: pode e desbaste para aumentar a ventilação e a luz; remova folhas acumuladas; mantenha vasos e canteiros afastados de paredes.
Controle de baratas e resíduos: sem alimento, o ambiente fica menos atrativo.
Prevenção
Os acidentes com escorpiões vêm crescendo nas cidades, impulsionados por calor, oferta de abrigo e alimento. Por isso, as medidas ambientais pesam mais do que "plantas milagrosas". Veja as recomendações do Instituto Butantan:
- Manter quintais limpos, sem entulho nem folhas secas;
- Vedar ralos, portas e frestas;
- Instalar telas em janelas;
- Não deixar roupas e calçados no chão;
- Evitar que plantas encostem em muros e paredes.
O que fazer em caso de picada? Lave o local com água e sabão, use compressa morna/quente para dor e procure atendimento médico imediato. Só um profissional avalia a gravidade e a necessidade de soro.
