3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Escorpiões não são afastados por plantas, mas podem transformá-las em esconderijo perigoso. Especialistas alertam que espécies como bromélias e palmeiras com folhas secas acumuladas criam ambientes úmidos e com frestas que favorecem a presença desses aracnídeos, exigindo manejo e cuidados no jardim.

O que aconteceu

A ideia de "plantas que afastam escorpiões" é mito. Quem diz é o tecnologista Paulo Goldoni, do Instituto Butantan. "Não há nenhuma comprovação científica", afirma ao UOL.

Segundo ele, nenhum vegetal funciona como repelente. "Se isso fosse verdade, esses animais evitariam qualquer ambiente com vegetação. Mas eles vivem normalmente em áreas de mata, junto a diferentes tipos de plantas", pontua o especialista.