Ibama alerta e prepara população no ES contra ataques de onças e javalis

O Espírito Santo recebe nesta semana uma oficina inédita sobre como lidar com onças e javalis. O objetivo é orientar gestores públicos e comunidades a conviver de forma segura com esses animais silvestres.

O que aconteceu

A capacitação começou na segunda-feira (1º) em Castelo (ES) e segue até sexta-feira (5), também em Iconha (ES). A iniciativa é organizada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em parceria com órgãos estaduais e as prefeituras locais.

O foco é preparar moradores e lideranças comunitárias para interpretar sinais da fauna e agir corretamente em situações de conflito. Segundo o Ibama, a ideia é compartilhar experiências e reduzir riscos tanto para as pessoas quanto para os animais.