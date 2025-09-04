Ibama alerta e prepara população no ES contra ataques de onças e javalis

O Espírito Santo recebe nesta semana uma oficina inédita sobre como lidar com onças e javalis. O objetivo é orientar gestores públicos e comunidades a conviver de forma segura com esses animais silvestres.
O que aconteceu
A capacitação começou na segunda-feira (1º) em Castelo (ES) e segue até sexta-feira (5), também em Iconha (ES). A iniciativa é organizada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em parceria com órgãos estaduais e as prefeituras locais.
O foco é preparar moradores e lideranças comunitárias para interpretar sinais da fauna e agir corretamente em situações de conflito. Segundo o Ibama, a ideia é compartilhar experiências e reduzir riscos tanto para as pessoas quanto para os animais.
A onça-pintada está ameaçada de extinção no Espírito Santo. No estado, ela sobrevive apenas no complexo florestal Linhares-Sooretama e em número bastante reduzido. Não há registros de ataques de grandes felinos a pessoas na região.
O javali, por outro lado, não pode ser criado nem solto na natureza. O Ibama alerta que, em caso de avistamento da espécie invasora ou de onças, a população deve sempre acionar as autoridades competentes.
A programação da oficina inclui reuniões e visitas técnicas em áreas rurais de Castelo e Iconha. As atividades acontecem em centros comunitários, no Cras municipal e em propriedades da região.
