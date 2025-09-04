Lagosta azul brilhante raríssima impressiona cientistas: 'Uma em 2 milhões'

Uma lagosta azul rara, batizada de Netuno, agora vive no Centro de Ciências Marinhas da Northeastern, em Nahant, Massachusetts. O animal tem cerca de 7 anos, pesa quase 1 quilo e se destaca pela cor vibrante da carapaça.

O que aconteceu

O crustáceo foi pescado em julho por Brad Myslinski, capitão do barco Sophia & Emma, em Salem. Ele chegou ao centro graças à professora Dave Winchester, que decidiu doar o animal.

A cor de Netuno impressiona até especialistas. "Fiquei sem fôlego ao ver essa lagosta azul brilhante. Já vi algumas lagostas que têm um pouco de azul, mas nunca uma com esse tom elétrico", disse Sierra Munoz, coordenadora do programa de extensão no centro, em comunicado.