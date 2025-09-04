Lagosta azul brilhante raríssima impressiona cientistas: 'Uma em 2 milhões'

Uma lagosta azul rara, batizada de Netuno, agora vive no Centro de Ciências Marinhas da Northeastern, em Nahant, Massachusetts. O animal tem cerca de 7 anos, pesa quase 1 quilo e se destaca pela cor vibrante da carapaça.
O que aconteceu
O crustáceo foi pescado em julho por Brad Myslinski, capitão do barco Sophia & Emma, em Salem. Ele chegou ao centro graças à professora Dave Winchester, que decidiu doar o animal.
A cor de Netuno impressiona até especialistas. "Fiquei sem fôlego ao ver essa lagosta azul brilhante. Já vi algumas lagostas que têm um pouco de azul, mas nunca uma com esse tom elétrico", disse Sierra Munoz, coordenadora do programa de extensão no centro, em comunicado.
Mutação genética
Pesquisadores explicam que a coloração é resultado de uma mutação genética. O animal produz em excesso uma proteína chamada crustacianina, responsável pelo tom azul intenso. Segundo estudos, apenas uma em 2 milhões de lagostas nasce com essa característica.
Neida Villanueva, doutoranda do centro, lembra que há outros tipos raros. "Existem lagostas malhadas, amarelas, algodão-doce e albinas", disse. As do tipo algodão-doce misturam azul-claro e rosa.
Se fossem cozidas, até as lagostas azuis ficariam vermelhas. Mas esse não será o destino de Netuno. Ele agora integra os tanques de toque do centro, onde vive com peixes pequenos, caranguejos e ouriços-do-mar.
Para garantir seu bem-estar, os visitantes têm tempo limitado de contato. "As lagostas costumam ser muito solitárias, então é importante que ele tenha espaço para se recolher", afirmou Villanueva.
Além da cor rara, Netuno pode surpreender pela longevidade. "Elas podem viver mais de 100 anos e chegar a pesar 9 quilos", disse Serra Munoz. O centro destaca que a doação permitirá que milhares de pessoas conheçam Netuno de perto. "Somos muito gratos a Brad e Dave por possibilitarem isso", completou a especialista.
