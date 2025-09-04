Vaca do Sul de Minas produz 343 litros de leite em 3 dias e bate recorde

Uma vaca da raça Girolando (3/4 Holandesa) se tornou destaque na 33ª Exposição Agropecuária e no 39º Torneio Leiteiro de Delfim Moreira, no Sul de Minas Gerais. O animal, chamado Eva Eros Campos Lima 19043, quebrou o recorde nacional de média de produção de leite.
Recorde de três dias
Com apenas seis anos, a vaca alcançou uma média de 114 litros de leite por dia durante três dias seguidos. No total, foram 343,563 litros produzidos no período. O feito foi confirmado pela Secretaria de Agricultura de Delfim Moreira, pela Emater e pelo responsável técnico da competição.
Produção diária impressiona. Na sexta-feira (18), Eva chegou ao seu pico: 120,846 kg de leite em três ordenhas. Apesar do volume impressionante, não superou o recorde diário, que pertence à vaca Marília. Em 2019, no torneio de Areias (SP), Marília produziu 127,570 kg em um único dia.
A recordista pertence à Fazenda Campos Lima, em Delfim Moreira. Segundo os proprietários, ela é filha de Poitara Eros e neta de Bacará. Nas redes sociais, a fazenda agradeceu aos colaboradores pelo resultado.
A Eva é o resultado de 40 anos de trabalho e dedicação. A Agropecuária Campos Lima entrou para a história em 2025, mas a história vem sendo construída desde 1985
Vaca campeã garantiu R$ 4 mil em premiação à Fazenda Campos Lima. O evento reuniu mais de 62 produtores, com participação de criadores de gado e de cavalos. Do total, 19 competidores concorreram diretamente no torneio leiteiro.
