Ninho da maior águia do planeta, quase extinta, é encontrado no Pantanal

A presença de um casal de harpias no Pantanal de Mato Grosso do Sul trouxe uma boa notícia para a ciência e para a conservação da maior águia do Brasil. Após mais de um ano de buscas, pesquisadores confirmaram em 12 de julho a reprodução ativa da espécie na região do Maciço do Urucum, em Corumbá.

O que aconteceu

A descoberta é considerada histórica. As harpias (Harpia harpyja) são raras no Pantanal, com registros mais comuns na Amazônia e na Mata Atlântica. Elas podem atingir até 2,20 metros de envergadura e pesar mais de 11 quilos, sendo uma das maiores aves de rapina do mundo.

Em julho de 2025, especialistas voltaram a Corumbá para uma expedição dedicada a encontrar ninhos de harpias no período reprodutivo da ave. A iniciativa ocorreu 13 anos depois do primeiro registro da espécie na região, feito em 2012, e reforçou a expectativa de confirmar a presença de casais ativos no Maciço do Urucum.