Apenas um país no mundo não tem mosquitos; o que explicaria fenômeno?

Além disso, clima oceânico que banha a Islândia também atrapalha. As condições particulares do país mantêm este inseto afastado, segundo pesquisadores. Quando os mosquitos põem seus ovos em um local com clima frio, as larvas vêm à tona em um eventual degelo, partindo para a reprodução. A Islândia, porém, costuma ter três grandes períodos de congelamento e degelo por ano, criando condições que podem ser instáveis para a sobrevivência e a reprodução da espécie.

Para conseguir se desenvolver, as larvas dos mosquitos precisam de água líquida. Com invernos longos e ciclos frequentes de congelamento e degelo no outono e na primavera, não há potenciais habitats para o mosquito se reproduzir. "Esses ciclos interrompem o desenvolvimento e matam os ovos e larvas do mosquito antes que eles possam emergir como adultos, dificultando muito o estabelecimento das populações", disse Robert Jones, biólogo de insetos e professor assistente da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, ao portal Live Science.

Reykjavik, capital e a maior cidade da Islândia; clima do país dificulta sobrevivência de mosquitos, segundo especialistas Imagem: Arctic-Images/Getty Images

Outra teoria discutida entre os cientistas considera as características geológicas locais. Neste cenário, o solo e a água da Islândia teriam uma composição química que não seria suportada pelos mosquitos. Embora as piscinas geotérmicas da Islândia permaneçam descongeladas no inverno, as temperaturas podem ser altas demais para larvas de qualquer espécie de mosquito adaptada a altas latitudes.

Atualmente, o único lugar na Islândia onde é possível encontrar um mosquito é no Instituto Islandês de História Natural. O estabelecimento guarda em um frasco com álcool um indivíduo capturado por Gisli Mar Gislason, biólogo da Universidade da Islândia, na década de 1980. Na ocasião, o mosquito zumbia em um avião vindo da Groenlândia, no qual o biólogo havia embarcado em um aeroporto islandês. "Persegui-o pela cabine até o encontrar", contou ao jornal norte-americano The New York Times. "É o único mosquito que já achei na Islândia."

Mudanças climáticas podem levar os mosquitos para a Islândia

Apesar de não precisar lidar com mosquitos hoje em dia, o país está em alerta por conta de alterações causadas pelo aquecimento global. As mudanças fizeram com que a temperatura média do ar no país aumentasse cerca de 2 graus Fahrenheit nos últimos 20 anos. Neste período, 200 novas espécies de insetos que até então não viviam no país conseguiram se estabelecer na Islândia. "Se o aquecimento continuar, poderemos encontrar mosquitos na Islândia em um futuro próximo", alertou Gislason ao jornal norte-americano.