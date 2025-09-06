Apenas um país no mundo não tem mosquitos; o que explicaria fenômeno?

Mosquitos são comuns em praticamente todos os lugares do mundo, incomodando por conta do zumbido e, no caso de algumas espécies, transmitindo doenças. Uma ilha paradisíaca no Atlântico Norte, porém, pode se gabar por ser o único território habitável livre deste tipo de inseto.
O que aconteceu
A Islândia é um dos poucos lugares no mundo onde não há mosquitos. O motivo, no entanto, ainda intriga os cientistas. Apesar de ter um clima ameno e com baixas temperaturas, os termômetros não são tão baixos quanto na Antártica, por exemplo —onde também não há registros de mosquitos, mas a região não é considerada um país, e sim um continente.
Insetos estão em países vizinhos, mas teriam que percorrer longa distância até Islândia. A Islândia até tem locais apropriados para a reprodução dos mosquitos, como lagos e lagoas, e os insetos marcam presença em países vizinhos como Noruega, Dinamarca, Escócia e até mesmo na Groenlândia. Para alguns cientistas, a distância entre o país e essas nações vizinhas seria um obstáculo aos mosquitos, com centenas de quilômetros de oceano a serem percorridos via aérea pelos insetos.
Além disso, clima oceânico que banha a Islândia também atrapalha. As condições particulares do país mantêm este inseto afastado, segundo pesquisadores. Quando os mosquitos põem seus ovos em um local com clima frio, as larvas vêm à tona em um eventual degelo, partindo para a reprodução. A Islândia, porém, costuma ter três grandes períodos de congelamento e degelo por ano, criando condições que podem ser instáveis para a sobrevivência e a reprodução da espécie.
Para conseguir se desenvolver, as larvas dos mosquitos precisam de água líquida. Com invernos longos e ciclos frequentes de congelamento e degelo no outono e na primavera, não há potenciais habitats para o mosquito se reproduzir. "Esses ciclos interrompem o desenvolvimento e matam os ovos e larvas do mosquito antes que eles possam emergir como adultos, dificultando muito o estabelecimento das populações", disse Robert Jones, biólogo de insetos e professor assistente da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, ao portal Live Science.
Outra teoria discutida entre os cientistas considera as características geológicas locais. Neste cenário, o solo e a água da Islândia teriam uma composição química que não seria suportada pelos mosquitos. Embora as piscinas geotérmicas da Islândia permaneçam descongeladas no inverno, as temperaturas podem ser altas demais para larvas de qualquer espécie de mosquito adaptada a altas latitudes.
Atualmente, o único lugar na Islândia onde é possível encontrar um mosquito é no Instituto Islandês de História Natural. O estabelecimento guarda em um frasco com álcool um indivíduo capturado por Gisli Mar Gislason, biólogo da Universidade da Islândia, na década de 1980. Na ocasião, o mosquito zumbia em um avião vindo da Groenlândia, no qual o biólogo havia embarcado em um aeroporto islandês. "Persegui-o pela cabine até o encontrar", contou ao jornal norte-americano The New York Times. "É o único mosquito que já achei na Islândia."
Mudanças climáticas podem levar os mosquitos para a Islândia
Apesar de não precisar lidar com mosquitos hoje em dia, o país está em alerta por conta de alterações causadas pelo aquecimento global. As mudanças fizeram com que a temperatura média do ar no país aumentasse cerca de 2 graus Fahrenheit nos últimos 20 anos. Neste período, 200 novas espécies de insetos que até então não viviam no país conseguiram se estabelecer na Islândia. "Se o aquecimento continuar, poderemos encontrar mosquitos na Islândia em um futuro próximo", alertou Gislason ao jornal norte-americano.
Eventuais primaveras e outonos mais quentes podem criar períodos mais longos de água parada descongelada na Islândia. O cenário permitiria que os mosquitos encontrassem condições de estabelecer suas populações permanentes. A dinâmica já vem sendo detectada por especialistas em outros locais do mundo. "Estamos observando atualmente mosquitos tropicais expandindo seu alcance para o norte dos Estados Unidos", explicou Immo Hansen, professor de biologia na Universidade Estadual do Novo México, ao Live Science.
Risco de espécies portadoras de doenças —como as do gênero Aedes, conhecidas por transmitir doenças como dengue e chikungunya— se estabelecerem no local é baixo. Segundo Jones, esses insetos precisam de climas tropicais e subtropicais para sobreviver, condições que não encontrariam na Islândia.
A presença de mosquitos na ilha, porém, teria um efeito positivo. Segundo Gislason, os insetos seriam uma nova fonte de alimento para peixes, especialmente a truta-do-ártico, uma das principais exportações islandesas. Mas os benefícios parariam por aí. "Os mosquitos serão um incômodo para todos, assim como são em todo o mundo", disse ao jornal.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.