Empresa cria tijolos de plástico reciclado para construir casas e escolas

Transformar lixo em casas, escolas e esperança. Essa é a proposta da Conceptos Plásticos, startup colombiana que desenvolveu tijolos e blocos feitos 100% de plástico reciclado. A tecnologia está atraindo atenção e já beneficia milhares de pessoas em comunidades vulneráveis.

O que aconteceu

História começou em 2011, quando o arquiteto Óscar Méndez transformou sua pesquisa acadêmica em um projeto concreto. Seu objetivo era criar blocos de construção a partir de resíduos plásticos. A ideia se tornou a base da Conceptos Plásticos.

A inovação ganhou destaque ao permitir a montagem de casas em apenas cinco dias, com peças que se encaixam como blocos de Lego. "Trabalhar com plástico novo é simples, mas o usado exige mais experimentação", disse Óscar Méndez ao jornal colombiano El Tiempo.