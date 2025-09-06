Assine UOL
Meio Ambiente

Empresa cria tijolos de plástico reciclado para construir casas e escolas

Colaboração para o UOL
Óscar Méndez e Isabel Gámez, líderes da Conceptos Plásticos, stratup que criou tijolos e blocos de plástico reciclado
Óscar Méndez e Isabel Gámez, líderes da Conceptos Plásticos, stratup que criou tijolos e blocos de plástico reciclado Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Conceptos Plástico

Transformar lixo em casas, escolas e esperança. Essa é a proposta da Conceptos Plásticos, startup colombiana que desenvolveu tijolos e blocos feitos 100% de plástico reciclado. A tecnologia está atraindo atenção e já beneficia milhares de pessoas em comunidades vulneráveis.

O que aconteceu

História começou em 2011, quando o arquiteto Óscar Méndez transformou sua pesquisa acadêmica em um projeto concreto. Seu objetivo era criar blocos de construção a partir de resíduos plásticos. A ideia se tornou a base da Conceptos Plásticos.

A inovação ganhou destaque ao permitir a montagem de casas em apenas cinco dias, com peças que se encaixam como blocos de Lego. "Trabalhar com plástico novo é simples, mas o usado exige mais experimentação", disse Óscar Méndez ao jornal colombiano El Tiempo.

Hoje, a empresa é liderada por sua CEO, Isabel Gámez, que destaca o propósito social e ambiental do negócio. "O coração da Conceptos Plásticos é a paixão que colocamos em ajudar o meio ambiente, apoiar comunidades vulneráveis e fazer o nosso melhor para mudar o mundo", afirmou ao site oficial da companhia.

Como funcionam os blocos

Os tijolos pesam cerca de 3 quilos e têm dimensões semelhantes aos de argila. Eles oferecem isolamento térmico e acústico, são resistentes a terremotos e possuem aditivos que retardam a combustão. Também não sofrem ação de fungos ou bactérias.

Outra vantagem é a montagem simplificada. Três adultos com treinamento básico conseguem erguer uma casa de 40 m² em apenas quatro dias. O custo chega a ser 40% menor que o da construção tradicional.

Veja as principais características dos tijolos e blocos de plástico:

  1. Montagem rápida: em apenas quatro dias de trabalho, três adultos com treinamento básico conseguem erguer a estrutura.
  2. Reaproveitamento em escala: cada tijolo de 50 cm pesa 3,3 kg e é feito de plástico reciclado. Já foram reaproveitadas 3.000 toneladas de resíduos.
  3. Durabilidade: o material não se decompõe, não sofre ação de bactérias ou fungos.
  4. Isolamento térmico: os blocos reduzem a transmissão de calor, mantendo ambientes naturalmente mais frescos.
  5. Resistência ao fogo: os tijolos não funcionam como combustível.
  6. Estrutura antissísmica: leves e flexíveis, atendem às normas de segurança contra terremotos.
  7. Sistema modular: permite ampliar construções conforme a necessidade.

Quando você constrói casas, escolas e soluções industriais usando o plástico como material principal, transfere características extraordinárias para a estrutura. Seus projetos terão, por exemplo, um notável poder de isolamento que minimiza a transmissão de energia, calor e fogo; ou uma extraordinária resistência a criar ambientes de decomposição propícios a bactérias e fungos Conceptos Plásticos

Projetos sociais e impacto ambiental

O modelo de negócios da Conceptos Plásticos visa impacto triplo: social, ambiental e econômico. O plástico usado vem de catadores e de fábricas que descartam toneladas de resíduos todos os dias. Assim, materiais que demorariam até 300 anos para se decompor ganham uma nova função.

Além disso, a empresa criou programas de empoderamento comunitário. Mulheres chefes de família e jovens catadores recebem capacitação e oportunidades de trabalho no setor de reciclagem.

Parceria com a UNICEF

Em 2018, a tecnologia começou a ser usada na Costa do Marfim, em parceria com a UNICEF. O objetivo era transformar o plástico que polui Abidjan em salas de aula. A primeira escola foi construída em Gonzagueville em apenas cinco dias.

Desde o lançamento em 2019, já foram construídas 383 salas de aula utilizando mais de 3.000 toneladas de plástico, oferecendo nova infraestrutura escolar para 19.150 crianças. Milhares de outros alunos e professores também foram alcançados com apoio educacional adicional UNICEF, em nota, em 2024

Crianças se reúnem em frente à primeira sala de aula de plástico reciclado da África, em Gonzagueville, em 2018
Crianças se reúnem em frente à primeira sala de aula de plástico reciclado da África, em Gonzagueville, em 2018 Imagem: UNICEF/Bhandari

Impacto vai além da educação. Coletivos de mulheres foram criados para negociar melhores preços na venda do plástico, aumentando a renda familiar.

Essa abordagem inovadora de transformar resíduos plásticos em tijolos de construção tem o potencial de transformar um desafio da gestão de resíduos em uma oportunidade. Ela garante acesso adequado à educação com a construção de escolas, ao mesmo tempo em que empodera comunidades e contribui para limpar o meio ambiente Norman Muhwezi, especialista em Inovação da UNICEF e líder do projeto

