Empresa cria tijolos de plástico reciclado para construir casas e escolas

Transformar lixo em casas, escolas e esperança. Essa é a proposta da Conceptos Plásticos, startup colombiana que desenvolveu tijolos e blocos feitos 100% de plástico reciclado. A tecnologia está atraindo atenção e já beneficia milhares de pessoas em comunidades vulneráveis.
O que aconteceu
História começou em 2011, quando o arquiteto Óscar Méndez transformou sua pesquisa acadêmica em um projeto concreto. Seu objetivo era criar blocos de construção a partir de resíduos plásticos. A ideia se tornou a base da Conceptos Plásticos.
A inovação ganhou destaque ao permitir a montagem de casas em apenas cinco dias, com peças que se encaixam como blocos de Lego. "Trabalhar com plástico novo é simples, mas o usado exige mais experimentação", disse Óscar Méndez ao jornal colombiano El Tiempo.
Hoje, a empresa é liderada por sua CEO, Isabel Gámez, que destaca o propósito social e ambiental do negócio. "O coração da Conceptos Plásticos é a paixão que colocamos em ajudar o meio ambiente, apoiar comunidades vulneráveis e fazer o nosso melhor para mudar o mundo", afirmou ao site oficial da companhia.
Como funcionam os blocos
Os tijolos pesam cerca de 3 quilos e têm dimensões semelhantes aos de argila. Eles oferecem isolamento térmico e acústico, são resistentes a terremotos e possuem aditivos que retardam a combustão. Também não sofrem ação de fungos ou bactérias.
Outra vantagem é a montagem simplificada. Três adultos com treinamento básico conseguem erguer uma casa de 40 m² em apenas quatro dias. O custo chega a ser 40% menor que o da construção tradicional.
Veja as principais características dos tijolos e blocos de plástico:
- Montagem rápida: em apenas quatro dias de trabalho, três adultos com treinamento básico conseguem erguer a estrutura.
- Reaproveitamento em escala: cada tijolo de 50 cm pesa 3,3 kg e é feito de plástico reciclado. Já foram reaproveitadas 3.000 toneladas de resíduos.
- Durabilidade: o material não se decompõe, não sofre ação de bactérias ou fungos.
- Isolamento térmico: os blocos reduzem a transmissão de calor, mantendo ambientes naturalmente mais frescos.
- Resistência ao fogo: os tijolos não funcionam como combustível.
- Estrutura antissísmica: leves e flexíveis, atendem às normas de segurança contra terremotos.
- Sistema modular: permite ampliar construções conforme a necessidade.
Quando você constrói casas, escolas e soluções industriais usando o plástico como material principal, transfere características extraordinárias para a estrutura. Seus projetos terão, por exemplo, um notável poder de isolamento que minimiza a transmissão de energia, calor e fogo; ou uma extraordinária resistência a criar ambientes de decomposição propícios a bactérias e fungos Conceptos Plásticos
Projetos sociais e impacto ambiental
O modelo de negócios da Conceptos Plásticos visa impacto triplo: social, ambiental e econômico. O plástico usado vem de catadores e de fábricas que descartam toneladas de resíduos todos os dias. Assim, materiais que demorariam até 300 anos para se decompor ganham uma nova função.
Além disso, a empresa criou programas de empoderamento comunitário. Mulheres chefes de família e jovens catadores recebem capacitação e oportunidades de trabalho no setor de reciclagem.
Parceria com a UNICEF
Em 2018, a tecnologia começou a ser usada na Costa do Marfim, em parceria com a UNICEF. O objetivo era transformar o plástico que polui Abidjan em salas de aula. A primeira escola foi construída em Gonzagueville em apenas cinco dias.
Desde o lançamento em 2019, já foram construídas 383 salas de aula utilizando mais de 3.000 toneladas de plástico, oferecendo nova infraestrutura escolar para 19.150 crianças. Milhares de outros alunos e professores também foram alcançados com apoio educacional adicional UNICEF, em nota, em 2024
Impacto vai além da educação. Coletivos de mulheres foram criados para negociar melhores preços na venda do plástico, aumentando a renda familiar.
Essa abordagem inovadora de transformar resíduos plásticos em tijolos de construção tem o potencial de transformar um desafio da gestão de resíduos em uma oportunidade. Ela garante acesso adequado à educação com a construção de escolas, ao mesmo tempo em que empodera comunidades e contribui para limpar o meio ambiente Norman Muhwezi, especialista em Inovação da UNICEF e líder do projeto
