Cientistas detectam fenômeno natural nunca antes visto no Golfo do Panamá

Pela primeira vez desde o início dos registros, as águas frias e ricas em nutrientes do Golfo do Panamá não emergiram durante a estação seca de 2025. O fenômeno natural conhecido como upwelling falhou, segundo um estudo do STRI (Smithsonian Tropical Research Institute).

O que aconteceu

O upwelling ("ressurgência", em português) é um processo essencial. Ele ocorre anualmente quando ventos do norte, entre dezembro e abril, empurram águas superficiais e permitem a subida de águas profundas, frias e cheias de nutrientes. Esse movimento alimenta a pesca local, protege recifes de corais do estresse térmico e mantém o mar mais frio durante o "verão" panamenho.

Os cientistas do STRI monitoram esse processo há pelo menos 40 anos. Segundo os registros, o fenômeno sempre foi estável e previsível. Mas, em 2025, ele simplesmente não ocorreu.