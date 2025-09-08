Cientistas detectam fenômeno natural nunca antes visto no Golfo do Panamá

Pela primeira vez desde o início dos registros, as águas frias e ricas em nutrientes do Golfo do Panamá não emergiram durante a estação seca de 2025. O fenômeno natural conhecido como upwelling falhou, segundo um estudo do STRI (Smithsonian Tropical Research Institute).
O que aconteceu
O upwelling ("ressurgência", em português) é um processo essencial. Ele ocorre anualmente quando ventos do norte, entre dezembro e abril, empurram águas superficiais e permitem a subida de águas profundas, frias e cheias de nutrientes. Esse movimento alimenta a pesca local, protege recifes de corais do estresse térmico e mantém o mar mais frio durante o "verão" panamenho.
Os cientistas do STRI monitoram esse processo há pelo menos 40 anos. Segundo os registros, o fenômeno sempre foi estável e previsível. Mas, em 2025, ele simplesmente não ocorreu.
Os impactos foram imediatos. As quedas de temperatura típicas dessa época do ano não ocorreram, assim como os picos de produtividade marinha.
A pesquisa, publicada na revista PNAS, aponta os ventos enfraquecidos como principal causa. "A redução significativa nos padrões de vento levou ao fracasso do upwelling neste ano", afirmam os autores.
O episódio acende um alerta sobre os efeitos da mudança climática. "Isso mostra como a disrupção climática pode alterar rapidamente processos oceânicos fundamentais que sustentam comunidades costeiras há milhares de anos", escrevem os cientistas.
Mais estudos ainda são necessários. A equipe ressalta que o fenômeno deve ser acompanhado de perto para entender suas consequências para a pesca local.
O caso expõe uma fragilidade global. Os cientistas afirmam que os sistemas tropicais de upwelling são ecologicamente e socioeconomicamente vitais, mas seguem pouco monitorados.
A descoberta marca um avanço científico. O resultado foi também um dos primeiros frutos da parceria entre o navio de pesquisa S/Y Eugen Seibold, do Instituto Max Planck, e o STRI.
