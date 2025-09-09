Pesava mais que 4 elefantes: esse foi um dos maiores mamíferos terrestres

A baleia-azul é o maior mamífero da história, com quase 30 metros de comprimento e até 200 toneladas. Mas, em terra firme, um dos maiores de todos os tempos é o Paraceratherium, um rinoceronte pré-histórico sem chifre.
Esse rinoceronte gigante sem chifre viveu na Ásia entre 34 e 23 milhões de anos atrás. Ele podia pesar mais de 20 toneladas e tinha altura suficiente para alcançar as copas das árvores.
Fósseis de uma nova espécie do gênero, o Paraceratherium linxiaense, foram achados na província de Gansu, noroeste da China. O estudo foi liderado por Deng Tao, do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Chinese Academy of Sciences.
O material encontrado incluía um crânio completo com mais de um metro, além de mandíbula e vértebras. "Alguns fósseis de peixes e plantas encontrados no planalto Qinghai-Tibete mostram características tropicais, indicando altitude abaixo de 2 mil metros, o que não teria impedido a migração de grandes mamíferos", explicou Deng Tao em comunicado.
Um gigante sem chifres
Rinoceronte gigante tinha pernas longas que ajudavam na corrida. A espécie podia alcançar 7 metros de altura, o que lhe permitia "se alimentar das folhas do topo das árvores", segundo explicou Deng Tao, ao Gizmodo.
Tromba preênsil era "extremamente útil para envolver galhos enquanto arrancava as folhas com os dentes da frente", diz estudioso. Já os incisivos, parecidos com presas, eram usados para quebrar ramos, descascar cascas e dobrar galhos mais altos.
Ele podia pesar cerca de 24 toneladas, o equivalente a quatro elefantes africanos adultos. Apesar da aparência, não está diretamente ligado aos rinocerontes modernos.
Migração pela Ásia
Estudo indica que eles migraram do planalto da Mongólia para o sul da Ásia, cruzando vales de baixa altitude no interior do Tibete. Mais tarde, descendentes retornaram para regiões como Gansu e Xinjiang.
Rinocerontes gigantes viveram principalmente na Ásia, especialmente na China, Mongólia, Cazaquistão e Paquistão. Todas as formas do rinoceronte gigante, incluindo seis gêneros, foram registradas do noroeste ao sudoeste da China, do Eoceno médio ao Oligoceno tardio Estudo publicado na Nature
O Paraceratherium e os rinocerontes atuais compartilham um ancestral comum do Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas acreditam que esse ancestral se parecia com o gênero Hyrachyus, um animal de porte médio e corpo semelhante ao de uma anta.
